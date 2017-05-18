Northeast Ohio man charged with murder after missing ex-wife’s body found

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIG1hbiBoYXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGgg
YWdncmF2YXRlZCBtdXJkZXIgYWZ0ZXIgdGhlIHJlbWFpbnMgb2YgaGlzIG1pc3NpbmcgZXgtd2lm
ZSB3ZXJlIGZvdW5kIGluIGEgY29udGFpbmVyIG91dHNpZGUgQ2xldmVsYW5kLjwvcD48cD5BbiBp
bmRpY3RtZW50IFdlZG5lc2RheSBhZ2FpbnN0IDI3LXllYXItb2xkIEZhaGFkIE1vaGFtbWVkIFNh
ZWVkIGFsc28gY2hhcmdlcyBoaW0gd2l0aCBraWRuYXBwaW5nLCBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCwg
YWdncmF2YXRlZCBidXJnbGFyeSwgc3RhbGtpbmcgYW5kIGFidXNlIG9mIGEgY29ycHNlIGNoYXJn
ZXMuPC9wPjxwPlNhZWVkJiM4MjE3O3MgZXgtd2lmZSwgMjUteWVhci1vbGQgUm9hYSBBbC1EaGFu
bm9vbiwgd2FzIGxhc3Qgc2VlbiBPY3QuIDE2IGF0IGhlciBMYWtld29vZCwgT2hpbywgYXBhcnRt
ZW50LiBTaGUgd2FzIHJlcG9ydGVkIG1pc3NpbmcgdGhyZWUgZGF5cyBsYXRlci4gVGhlIGNvbnRh
aW5lciB3YXMgZm91bmQgTW9uZGF5IG5lYXIgYSByYXZpbmUgaW4gdGhlIENsZXZlbGFuZCBzdWJ1
cmIgb2YgQnJvb2tseW4uIEEgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciBoYXMgY29uZmlybWVkIHRoZSByZW1h
aW5zIGFyZSBBbC1EaGFubm9vbiYjODIxNztzLjwvcD48cD5BIExha2V3b29kIE11bmljaXBhbCBD
b3VydCBqdWRnZSBpbiBsYXRlIEphbnVhcnkgc2VudGVuY2VkIFNhZWVkIHRvIHNpeCBtb250aHMg
aW4gamFpbCBhZnRlciBmaW5kaW5nIGhpbSBndWlsdHkgb2YgdmlvbGF0aW5nIGEgcHJvdGVjdGl2
ZSBvcmRlci48L3A+PHA+U2FlZWQmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSBpbiB0aGF0IGNhc2UgY291bGRu
JiM4MjE3O3QgaW1tZWRpYXRlbHkgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.