NTSB: Pilot certified 21 days before Lake Erie plane crash

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgcGlsb3Qgb2YgYSBwbGFuZSB0aGF0IGNyYXNoZWQgaW50byBMYWtl
IEVyaWUgbGFzdCBtb250aCByZWNlaXZlZCBoaXMgY2VydGlmaWNhdGlvbiB0byBmbHkgdGhhdCB0
eXBlIG9mIGFpcmNyYWZ0IGp1c3QgMjEgZGF5cyBiZWZvcmUgdGhlIGZhdGFsIGNyYXNoLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gdGhlIE5hdGlvbmFsIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIFNhZmV0eSBCb2FyZCYjODIxNztz
IHByZWxpbWluYXJ5IHJlcG9ydC48L3A+PHA+VGhlIE5UU0IgcmVwb3J0IGlzc3VlZCBUaHVyc2Rh
eSBuaWdodCBwcm92aWRlcyBhIHRpbWVsaW5lIGZvciB0aGUgRGVjLiAyOSBjcmFzaCwgYnV0IGRv
ZXMgbm90IGluZGljYXRlIHdoeSB0aGUgQ2Vzc25hIENpdGF0aW9uIDUyNSBzdWRkZW5seSBsb3N0
IGFsdGl0dWRlIGFuZCBjcmFzaGVkIGp1c3Qgb25lIG1pbnV0ZSBhZnRlciB0YWtlb2ZmLjwvcD48
cD5LaWxsZWQgd2VyZSBDb2x1bWJ1cyBidXNpbmVzc21hbiBKb2huIEZsZW1pbmcsIHdobyB3YXMg
cGlsb3RpbmcgdGhlIHBsYW5lOyBoaXMgd2lmZSwgU3VlIEZsZW1pbmc7IHRoZWlyIHRlZW5hZ2Ug
c29ucywgSmFjayBhbmQgQW5kcmV3IEZsZW1pbmc7IHRoZWlyIG5laWdoYm9yIEJyaWFuIENhc2V5
OyBhbmQgQ2FzZXkmIzgyMTc7cyB0ZWVuYWdlIGRhdWdodGVyLCBNZWdhbiBDYXNleSwgYSBzdHVk
ZW50IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFdpc2NvbnNpbi1NYWRpc29uLjwvcD48cD5UaGUgc2l4
IHdlcmUgaGVhZGluZyBiYWNrIHRvIENvbHVtYnVzIGFmdGVyIGF0dGVuZGluZyBhIENsZXZlbGFu
ZCBDYXZhbGllcnMgZ2FtZSB0aGF0IGV2ZW5pbmcuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byB0aGUgTlRT
QiByZXBvcnQsIHRoZSBhaXIgdHJhZmZpYyBjb250cm9sbGVyIGF0IEJ1cmtlIExha2Vmcm9udCBB
aXJwb3J0IGNsZWFyZWQgRmxlbWluZyBmb3IgdGFrZW9mZiBhdCAxMDo1NiBwLm0uIGFuZCBpbnN0
cnVjdGVkIGhpbSB0byB0dXJuIHJpZ2h0IGFuZCBtYWludGFpbiBhbiBhbHRpdHVkZSBvZiAyLDAw
MCBmZWV0LiBGbGVtaW5nIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGUgY2xlYXJhbmNlLiBBZnRlciB0YWtlb2Zm
LCB0aGUgY29udHJvbGxlciB0b2xkIEZsZW1pbmcgdG8gY29udGFjdCBkZXBhcnR1cmUgY29udHJv
bC4gRmxlbWluZyBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmVzcG9uZC48L3A+PHA+VGhlIHJlcG9ydCBzYWlkIHBv
c2l0aW9uIGRhdGEgaW5kaWNhdGVkIHRoZSBwbGFuZSByZWFjaGVkIGFuIGFsdGl0dWRlIG9mIGFw
cHJveGltYXRlbHkgMiw5MjUgZmVldCwgbmVhcmx5IDEsMDAwIGZlZXQgaGlnaGVyIHRoYW4gd2hh
dCB0aGUgYWlyIHRyYWZmaWMgY29udHJvbGxlciBoYWQgaW5zdHJ1Y3RlZC4gQWJvdXQgZml2ZSBz
ZWNvbmRzIGxhdGVyLCB0aGUgcGxhbmUgcXVpY2tseSBkZXNjZW5kZWQuIFRoZSBmaW5hbCBkYXRh
IHBvaW50IHdhcyByZWNvcmRlZCBhdCAxMDo1NyBwLm0uLCBzaG93aW5nIHRoZSBwbGFuZSYjODIx
NztzIGFsdGl0dWRlIGF0IGp1c3QgNzc1IGZlZXQuPC9wPjxwPlNlYXJjaCBhbmQgcmVjb3Zlcnkg
ZWZmb3J0cyBpbiB0aGUgZGF5cyBhbmQgd2Vla3MgdGhhdCBmb2xsb3dlZCB3ZXJlIGhhbXBlcmVk
IGJ5IHdlYXRoZXIgYW5kIGxha2UgY29uZGl0aW9ucywgYW5kIHdlcmUgZXZlbnR1YWxseSBjYWxs
ZWQgb2ZmIG9uIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkFpcnBsYW5lIGRlYnJpcyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGNv
Y2twaXQgdm9pY2UgcmVjb3JkZXIgd2FzIHJlY292ZXJlZC4gVGhlIE5UU0Igc2FpZCB0aGUgcmVj
b3JkZXIgY2FwdHVyZWQgdGhlIGVudGlyZSBmbGlnaHQgYW5kIGEgY29tbWl0dGVlIGluIFdhc2hp
bmd0b24gd2lsbCBsaXN0ZW4gdG8gYW5kIHRyYW5zY3JpYmUgaXQgZm9yIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIGludG8gdGhlIGNhdXNlIG9mIHRoZSBjcmFzaC48L3A+PHA+RmVkZXJhbCBBdmlhdGlvbiBB
ZG1pbmlzdHJhdGlvbiByZWNvcmRzIGluZGljYXRlZCBGbGVtaW5nIHB1cmNoYXNlZCB0aGUgcGxh
bmUgaW4gT2N0b2JlciBhbmQgdGhlIG1vc3QgcmVjZW50IG1haW50ZW5hbmNlIGFjdGl2aXR5IG9j
Y3VycmVkIG9uIERlYy4gMTcuPC9wPjxwPlRoZSByZWNvcmRzIGFsc28gcmV2ZWFsZWQgRmxlbWlu
ZyBkaWQgbm90IGJlY29tZSBjZXJ0aWZpZWQgdG8gZmx5IHRoZSBwbGFuZSB1bnRpbCBEZWMuIDgg
d2hlbiBoZSBzdWNjZXNzZnVsbHkgY29tcGxldGVkIHRoZSBGQUEgcHJhY3RpY2FsIHRlc3QuIEhp
cyBpbml0aWFsIENlc3NuYSA1MjUgdHJhaW5pbmcgd2FzIGRvbmUgaW4gdGhlIGFjY2lkZW50IGFp
cnBsYW5lLiBIZSB0aGVuIGNvbXBsZXRlZCBhIHNpbXVsYXRvci1iYXNlZCByZWN1cnJlbnQgdHJh
aW5pbmcgY291cnNlIGF0IEZsaWdodFNhZmV0eSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIG9uIERlYy4gMTcuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.