All CATEGORIES
☰ Menu

Official orders Ohio charter school to stop using taxpayer funds on ads

Associated Press

Published: June 27, 2017 - 07:49 AM | Updated: June 27, 2017 - 10:40 AM
RELATED STORIES

MORE IN NEWS

jedi_04 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Padawans learn Jedi skills in Weathervane Playhouse Star Wars training camp

On Monday, Jedi Master Jimmie Woody stood surrounded by kids wearing brown robes and wielding lightsabers.

airport28_web
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year - 5:40 PM
summa27_04
Akron-area officials offer support to Summa as health system faces multi-million dollar losses, job cuts
dyer27_02
Bob Dyer: A cross-country love affair
summa sign
‘Staggering operating losses’ lead to Summa Health job, service cuts; turnaround plan aims to maintain independence
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next