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Ohio argues against execution delays for 3 condemned inmates, including Akron killer Ronald Phillips

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 04:13 PM | Updated: July 21, 2017 - 05:39 PM

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