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Ohio budget with Medicaid trims up for vote in legislature

Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:26 PM

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Summit Countians still value libraries. If they didn’t, the library levy that appeared on the ballot in May 2015 would not have passed with a whopping 70 percent of the vote. Voters were not only willing to replace the previous levy but also to increase it. Part of the selling point was that state and federal funding had been cut.

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