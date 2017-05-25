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Ohio candidate raises cash to uncapped fund

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 03:12 PM
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FILE  In this April 1, 2015, file photo, Dayton, Ohio, Mayor Nan Whaley discusses her objections to an Indiana law critics say could permit discrimination against gays and lesbians, during a news conference in Columbus, Ohio. Whaley, a Democrat, is using a mayoral re-election campaign fund, not subject to state contribution limits, to raise money for her 2018 bid for Ohio governor. A notice on Whaley's campaign website that the mayoral fund can accept unlimited contributions was taken down Thursday, May 25, 2017, after The Associated Press asked about it. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins, File)


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