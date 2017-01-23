Ohio center to focus on global fight against human trafficking

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQWN0aXZpc3RzIGRlZGljYXRlZCB0byBoZWxwaW5nIGVuZCBodW1hbiB0
cmFmZmlja2luZyBnbG9iYWxseSB3aWxsIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlaXIgZWZmb3J0cyBhdCB0aGUg
TmF0aW9uYWwgVW5kZXJncm91bmQgUmFpbHJvYWQgRnJlZWRvbSBDZW50ZXIuPC9wPjxwPkJlc2lk
ZXMgYXR0ZW5kaW5nIGEgcGFuZWwgZGlzY3Vzc2lvbiBNb25kYXkgZXZlbmluZywgdGhlICYjODIy
MDtUcmFmZmlja2luZzogVGhlIFJvYWQgdG8gRnJlZWRvbSYjODIyMTsgcHJvZ3JhbSBvZmZlcnMg
dmlzaXRvcnMgYSBjaGFuY2UgdG8gdG91ciB0aGUgY2VudGVyJiM4MjE3O3MgZXhoaWJpdCBvbiB0
cmFmZmlja2luZyBhbmQgbW9kZXJuIHNsYXZlcnkgd2l0aCBzdGFmZmVycy4gVGhlIGV4aGliaXRp
b24gaXMgdGl0bGVkICYjODIyMDtJbnZpc2libGU6IFNsYXZlcnkgVG9kYXkuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgcHJvZ3JhbSBpcyBmcmVlIHRvIHRoZSBwdWJsaWMsIGFsdGhvdWdoIFJTVlAmIzgyMTc7
cyBhcmUgcmVxdWVzdGVkLjwvcD48cD5UaGUgY2VudGVyIGFsb25nIHRoZSBPaGlvIFJpdmVyIG9w
ZW5lZCBpbiAyMDA0IGFuZCBmb2N1c2VzIG9uIHRoZSBpbnNwaXJhdGlvbmFsICYjODIyMDtVbmRl
cmdyb3VuZCBSYWlscm9hZCYjODIyMTsgbmV0d29yayB0aGF0IGhlbHBlZCBzbGF2ZXMgcmVhY2gg
ZnJlZWRvbSBhbmQgb24gdGhlIGNvbnRpbnVpbmcgZmlnaHRzIGZvciBmcmVlZG9tIGFyb3VuZCB0
aGUgd29ybGQuPC9wPjxwPkluZm9ybWF0aW9uOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZnJlZWRvbWNlbnRl
ci5vcmcvY29udGVudC90cmFmZmlja2luZy1yb2FkLWZyZWVkb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5o
dHRwOi8vZnJlZWRvbWNlbnRlci5vcmcvY29udGVudC90cmFmZmlja2luZy1yb2FkLWZyZWVkb208
L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.