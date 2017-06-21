All CATEGORIES
☰ Menu

Student death

Ohio city makes plans for funeral of Otto Warmbier, the student who was held in North Korea

By Dake Kang and Dan Sewell
Associated Press

Published: June 21, 2017 - 02:07 PM | Updated: June 22, 2017 - 10:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Blue and white ribbons flutter on a gate column at Oak Hill Cemetery in preparation for Otto Warmbier's funeral in Cincinnati on Wednesday. Warmbier, a 22-year-old University of Virginia student, died this week after being detained for nearly a year and a half in North Korea. Medical examiners are still trying to determine the cause of his death. (AP Photo/Dake Kang)


MORE IN NEWS

sapper22cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Barberton man sentenced to three years in prison for hit-and-run crash that fatally injured another man

After Carl Sapper hit what he thought was a deer in Barberton last November, he drove away in his damaged car and called a friend to go see what he had struck.

luigis23_03
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of its closing
taichi22cut_02
Tai chi on Main Street: Library offers free instruction
tax22cut_01
Akron mayor, City Council ready to ask voters to approve income tax increase
Regional news briefs — June 23, 2017 - 6:53 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next