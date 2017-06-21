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Ohio city makes plans for funeral of Otto Warmbier, the student who was held in North Korea

By Dake Kang and Dan Sewell
Associated Press

Published: June 21, 2017 - 02:07 PM | Updated: June 21, 2017 - 05:04 PM
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FILE - In this March 16, 2016, file photo, American student Otto Warmbier, center, is escorted at the Supreme Court in Pyongyang, North Korea. Warmbier, an American college student who was released by North Korea in a coma last week after almost a year and a half in captivity, died Monday, June 19, his family said. (AP Photo/Jon Chol Jin, File)


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