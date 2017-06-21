Ohio city makes plans for funeral of Otto Warmbier, the student who was held in North Korea

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V1lPTUlORywgT2hpbzogQWJvdXQgNTAgdm9sdW50ZWVycyB0aWVkIGJsdWUgYW5kIHdoaXRl
IHJpYmJvbnMgYWxvbmcgYSByb2FkIGxlYWRpbmcgZnJvbSBhIGhpZ2ggc2Nob29sIHRvIGEgY2Vt
ZXRlcnkgaW4gdGhlIGhvbWV0b3duIG9mIGEgY29sbGVnZSBzdHVkZW50IHdobyB3YXMgZGV0YWlu
ZWQgZm9yIG5lYXJseSBhIHllYXIgYW5kIGEgaGFsZiBpbiBOb3J0aCBLb3JlYSBhbmQgd2FzIHJl
dHVybmVkIGhvbWUgaW4gYSBjb21hIGxhc3Qgd2VlayBhbmQgZGllZCBkYXlzIGxhdGVyLjwvcD48
cD5XeW9taW5nIG9mZmljaWFscyBzYXkgdGhlIGNlbGVicmF0aW9uIG9mIGxpZmUgZm9yIDIyLXll
YXItb2xkIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmlyZ2luaWEgc3R1ZGVudCBPdHRvIFdhcm1iaWVyIHdpbGwg
YmUgVGh1cnNkYXkgaW4gdGhlIFd5b21pbmcgSGlnaCBTY2hvb2wgYXVkaXRvcml1bS4gVGhlIHNl
cnZpY2UgaXMgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljIGJ1dCBub3QgdGhlIG1lZGlhLjwvcD48cD5UaGUg
SGFtaWx0b24gQ291bnR5IGNvcm9uZXIgaXMgdHJ5aW5nIHRvIGRldGVybWluZSB0aGUgY2F1c2Ug
b2YgV2FybWJpZXImIzgyMTc7cyBkZWF0aCBNb25kYXkuIFdhcm1iaWVyIHdhcyBhY2N1c2VkIGlu
IEphbnVhcnkgMjAxNSBvZiB0cnlpbmcgdG8gc3RlYWwgYSBwcm9wYWdhbmRhIGJhbm5lciBhdCBo
aXMgaG90ZWwgd2hpbGUgdmlzaXRpbmcgTm9ydGggS29yZWEsIHRlYXJmdWxseSBjb25mZXNzZWQg
YW5kIHdhcyBjb252aWN0ZWQgb2Ygc3VidmVyc2lvbi48L3A+PHA+T2hpbyYjODIxNztzIFJlcHVi
bGljYW4gVS5TLiBzZW5hdG9yIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGhlIGhhZCBhIHNlY3JldCBtZWV0aW5n
IHdpdGggTm9ydGggS29yZWFuIG9mZmljaWFscyBpbiBOZXcgWW9yayBsYXN0IERlY2VtYmVyIHRv
IHByZXNzIGZvciBXYXJtYmllciYjODIxNztzIHJlbGVhc2UuIFNlbi4gUm9iIFBvcnRtYW4gd291
bGRuJiM4MjE3O3QgcHJvdmlkZSBtYW55IGRldGFpbHMgYnV0IHNhaWQgdGhlIGRpcGxvbWF0cyBp
bmRpY2F0ZWQgdGhleSB3b3VsZCByZWxheSBoaXMgcmVxdWVzdC48L3A+PHA+VGhlIHNlbmF0b3Is
IGZyb20gdGhlIENpbmNpbm5hdGkgYXJlYSwgc2FpZCBoZSBwbGFubmVkIHRvIGF0dGVuZCBXYXJt
YmllciYjODIxNztzIGZ1bmVyYWwgaW4gV3lvbWluZywgYSBDaW5jaW5uYXRpIHN1YnVyYi4gQWxz
byBhdHRlbmRpbmcgd2lsbCBiZSBBbWJhc3NhZG9yIEpvc2VwaCBZdW4sIHRoZSBVLlMuIHNwZWNp
YWwgZW52b3kgd2hvIHRyYXZlbGVkIHRvIFB5b25neWFuZyB0byBicmluZyBXYXJtYmllciBiYWNr
LCBhbmQgRGVwdXR5IFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBKb2huIFN1bGxpdmFuLCB0aGUgRGVwYXJ0
bWVudCBvZiBTdGF0ZSBzYWlkLjwvcD48cD5BdCBhIGNhbmRsZWxpZ2h0IHZpZ2lsIFR1ZXNkYXkg
b24gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmlyZ2luaWEgY2FtcHVzLCBXYXJtYmllciYjODIxNztzIGdp
cmxmcmllbmQgYXQgdGhlIHRpbWUgb2YgaGlzIGRldGVudGlvbiBkZXNjcmliZWQgdGhlIGxvc3Mg
b2YgYSBzb3VsIG1hdGUuIEFsZXggVmFnb25pcyBzYWlkIHNoZSBkcmV3IHNvbWUgcGVhY2UgZnJv
bSBrbm93aW5nIFdhcm1iaWVyIGdvdCBob21lIHRvIE9oaW8gYmVmb3JlIGhpcyBkZWF0aC48L3A+
PHA+QW4gb3JnYW5pemVyIHdvcmtpbmcgd2l0aCB2b2x1bnRlZXJzIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50
IHRoZW0gdG8gc3BlYWsgdG8gcmVwb3J0ZXJzIG9uIFdlZG5lc2RheSBtb3JuaW5nIGFzIHRoZXkg
ZGVjb3JhdGVkIHRoZSByb3V0ZSBpbiB0aGUgc2Nob29sJiM4MjE3O3MgY29sb3JzIGZvciB0aGUg
ZmluYWwgdHJpcCBvZiB0aGUgYWR2ZW50dXJvdXMgc3R1ZGVudCwgZm9uZGx5IHJlbWVtYmVyZWQg
YXQgaGlzIGhpZ2ggc2Nob29sIGFzIHBvcHVsYXIsIHNtYXJ0IGFuZCBhY3RpdmUgaW4gc3BvcnRz
LjwvcD48cD5FYXJsaWVyIHRoaXMgd2VlaywgSmF5IEtsZWluLCBhIHJpc2luZyBzb3Bob21vcmUg
YXQgRGVQYXV3IFVuaXZlcnNpdHksIHJlY2FsbGVkIGpvaW5pbmcgdGhlIFd5b21pbmcgSGlnaCBz
b2NjZXIgdGVhbSBhcyBhIGZyZXNobWFuIGFuZCBnZXR0aW5nIHRvIGtub3cgV2FybWJpZXIgYXMg
b25lIG9mIHRoZSBmcmllbmRsaWVzdCwgbW9zdCBzcGlyaXRlZCBzZW5pb3JzIHBsYXlpbmcuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXYWxraW5nIGFyb3VuZCB0aGUgaGFsbHdheXMgYXQgc2Nob29sLCB5b3UgZG9u
JiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IGV4cGVjdCBzZW5pb3JzIHRvIGNvbWUgdXAgdG8geW91IGFzIGEgZnJl
c2htYW4sJiM4MjIxOyBLbGVpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgb25seSBn
dXlzIHdobyB3b3VsZCBjb21lIHVwIHRvIG1lIGFuZCBhc2sgbWUgaG93IG15IGRheSB3YXMgZG9p
bmcgYW5kIHRoYXQga2luZCBvZiB0aGluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktsZWluIHNhaWQgZmVsbG93
IHBsYXllcnMgbG9va2VkIHVwIHRvIFdhcm1iaWVyIG9uIGFuZCBvZmYgdGhlIGZpZWxkLCBhZG1p
cmluZyBoaXMgbGlnaHQtaGVhcnRlZCBzcGlyaXQsIGhpcyBwYXNzaW9uIGZvciB0aGUgZ2FtZSBh
bmQgaGlzIGxvdmUgZm9yIHRyYXZlbC48L3A+PHA+TW9sbHkgQ2FpbiBtZXQgV2FybWJpZXIgd2hl
biBoZSBjb2FjaGVkIGhlciAxMi15ZWFyLW9sZCBzb24sIFJvYmJ5LCBhdCB0aGUgV3lvbWluZyBz
d2ltIGNsdWIuIEF0IHRoZSB0aW1lLCBSb2JieSB3YXMgc2h5LCBDYWluIHNhaWQsIGFuZCBXYXJt
YmllciBoZWxwZWQgaGltIGNvbWUgb3V0IG9mIGhpcyBzaGVsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO09uY2Ug
aGUgc3RhcnRlZCB3b3JraW5nIHdpdGggT3R0bywgaGUgY291bGRuJiM4MjE3O3Qgd2FpdCB0byBn
bywmIzgyMjE7IENhaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBsaWtlLCAmIzgyMTY7Tm90IG9ubHkg
ZG8gSSBnZXQgdG8gc3dpbSwgSSBnZXQgdG8gc3dpbSB3aXRoIHNvbWVvbmUgSSB0b3RhbGx5IGxv
b2sgdXAgdG8gd2hvJiM4MjE3O3Mgb2xkZXIgdGhhbiBtZSwgYW5kIGhlJiM4MjE3O3MgY29vbCwg
YW5kIGhlJiM4MjE3O3MgZnVuLCBhbmQgaGUgdGhpbmtzIEkmIzgyMTc7bSBncmVhdCEmIzgyMjE7
JiM4MjE3OzwvcD48cD5TaGUgc2FpZCBoZSB3YXMgaW4gdGVhcnMgYWZ0ZXIgV2FybWJpZXIgZGll
ZC48L3A+PHA+V2FybWJpZXImIzgyMTc7cyBmYW1pbHkgb2JqZWN0ZWQgdG8gYW4gYXV0b3BzeSwg
c28gdGhlIEhhbWlsdG9uIENvdW50eSBjb3JvbmVyJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGNvbmR1Y3RlZCBv
bmx5IGFuIGV4dGVybmFsIGV4YW1pbmF0aW9uIG9mIGhpcyBib2R5LiBNZWRpY2FsIHJlY29yZHMg
aGF2ZSBiZWVuIHJldmlld2VkLCBhbmQgaGlzIGNvbmRpdGlvbiB3YXMgZGlzY3Vzc2VkIGV4dGVu
c2l2ZWx5IGJ5IHRyZWF0aW5nIHBoeXNpY2lhbnMgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQ2luY2lu
bmF0aSBNZWRpY2FsIENlbnRlciwgd2hlcmUgaGUgd2FzIGhvc3BpdGFsaXplZCBhZnRlciBoaXMg
SnVuZSAxMyByZXR1cm4uPC9wPjxwPldhbWJpZXImIzgyMTc7cyBwYXJlbnRzIGNpdGVkICYjODIy
MDthd2Z1bCwgdG9ydHVyb3VzIG1pc3RyZWF0bWVudCYjODIyMTsgYnkgTm9ydGggS29yZWEuIERv
Y3RvcnMgbGFzdCB3ZWVrIHNhaWQgaGUgc3VmZmVyZWQgYSAmIzgyMjA7c2V2ZXJlIG5ldXJvbG9n
aWNhbCBpbmp1cnkmIzgyMjE7IG9mIHVua25vd24gY2F1c2UuPC9wPjxwPkhlIHdhcyBzZW50ZW5j
ZWQgaW4gTWFyY2ggMjAxNiB0byAxNSB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24gd2l0aCBoYXJkIGxhYm9yLiBI
aXMgZmFtaWx5IHNhaWQgaXQgd2FzIHRvbGQgaGUgaGFkIGJlZW4gaW4gYSBjb21hIHNpbmNlIHNv
b24gYWZ0ZXIgaGlzIHNlbnRlbmNpbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.