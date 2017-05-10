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Law enforcement

Ohio cop used unreasonable force in apparent kick, police say after review

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: May 10, 2017 - 09:00 PM
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In this April 2017, file photo, Columbus Mayor Andrew Ginther (front center) joined by city officials, expresses his concern during a news conference in Columbus over a police officer captured on video that appears to kick a handcuffed suspect in the head. The officer used "unreasonable" force that wasn't part of his training when subduing the restrained suspect police said Wednesday. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins, File)


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