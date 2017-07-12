Ohio county administrator married to pastor facing child sex trafficking charges is suspended without pay

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPLCBPSElPOiBBbiBPaGlvIGNvdW50eSBhZG1pbmlzdHJhdG9yIG1hcnJpZWQgdG8g
YSBwYXN0b3IgZmFjaW5nIGNoaWxkIHNleCB0cmFmZmlja2luZyBjaGFyZ2VzIGhhcyBiZWVuIHN1
c3BlbmRlZCBmcm9tIGhlciBwb3NpdGlvbiBmb3IgJiM4MjIwO2ZhaWx1cmUgb2YgZ29vZCBiZWhh
dmlvci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBMdWNhcyBDb3VudHkgQm9hcmQgb2YgQ29tbWlzc2lvbmVy
cyBzdXNwZW5kZWQgTGF1cmEgTGxveWQtSmVua2lucyBvbiBUdWVzZGF5LiBUaGUgMzAtZGF5IHN1
c3BlbnNpb24gd2l0aG91dCBwYXkgYW5kIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBiZWdpbiBuZXh0IE1vbmRh
eS48L3A+PHA+TGxveWQtSmVua2lucyBpcyBtYXJyaWVkIHRvIHRoZSBSZXYuIENvcmRlbGwgSmVu
a2lucywgdGhlIGZvdW5kZXIgYW5kIHBhc3RvciBvZiBBYnVuZGFudCBMaWZlIE1pbmlzdHJpZXMg
aW4gVG9sZWRvLiBKZW5raW5zIHdhcyBpbmRpY3RlZCBpbiBBcHJpbCBvbiBjaGlsZCBzZXggdHJh
ZmZpY2tpbmcgYW5kIHByb2R1Y3Rpb24gb2YgY2hpbGQgcG9ybm9ncmFwaHkgY2hhcmdlcy4gSGUg
aGFzIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSBpbiBVLlMuIERpc3RyaWN0IENvdXJ0LjwvcD48cD5MbG95
ZC1KZW5raW5zIHJlc2lnbmVkIGZyb20gaGVyIHBvc2l0aW9uIG9uIHRoZSBjb3VudHkmIzgyMTc7
cyBDaGlsZHJlbiBTZXJ2aWNlcyBib2FyZCBhZnRlciB0YWtpbmcgYSBsZWF2ZSBvZiBhYnNlbmNl
IGluIEFwcmlsIGZvbGxvd2luZyBoZXIgaHVzYmFuZCYjODIxNztzIGluZGljdG1lbnQuPC9wPjxw
PlNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmV0dXJuIHBob25lIGNhbGxzIHJlcXVlc3RpbmcgY29tbWVudC48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.