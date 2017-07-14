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Ohio county fair hogs to be destroyed after swine flu found

Associated Press

Published: July 14, 2017 - 09:05 AM | Updated: July 14, 2017 - 12:37 PM
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In this Thursday, July 13, 2017 photo, Clinton County Junior Fair Board member Ridge Beam places quarantine signs on the hog barn at the Clinton County Fairgrounds in Wilmington, Ohio. State officials have ordered the slaughter of nearly 300 hogs at athe county fair in southwest Ohio after at least two animals tested positive for swine flu. (Gary Huffenberger/Wilmington News Journal via AP)


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