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Ohio deputy shoots suspect who refused to drop knife

Associated Press

Published: July 3, 2017 - 07:53 AM

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