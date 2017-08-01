Ohio deputy shot near Michigan line; suspected driver sought

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TFlPTlMsIE9oaW86IEF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkg
cHVyc3VpbmcgYSBzdG9sZW4gdmVoaWNsZSB3YXMgc2hvdCBhbmQgd291bmRlZCBpbiBub3J0aHdl
c3QgT2hpbywgbGVhZGluZyB0byBhIHNlYXJjaCBmb3IgYSBzdXNwZWN0IG5lYXIgdGhlIE1pY2hp
Z2FuIHN0YXRlIGxpbmUuPC9wPjxwPlRoZSBGdWx0b24gQ291bnR5IHNoZXJpZmYgc2F5cyBvbmUg
b2YgaGlzIGRlcHV0aWVzIHdhcyBzaG90IE1vbmRheSBuaWdodCBhZnRlciB0cnlpbmcgdG8gcHVs
bCBvdmVyIHRoZSB2ZWhpY2xlIGluIHRoZSB2aWxsYWdlIG9mIEx5b25zLCByb3VnaGx5IDI1IG1p
bGVzICg0MCBraWxvbWV0ZXJzKSB3ZXN0IG9mIFRvbGVkby48L3A+PHA+U2hlcmlmZiBSb3kgTWls
bGVyIHRlbGxzIFdUT0wtVFYgdGhhdCB0aGUgZHJpdmVyIGFuZCBhIHBhc3NlbmdlciBmbGVkIHRo
ZSB2ZWhpY2xlLCBhbmQgc29tZW9uZSBmaXJlZCBhdCB0aGUgZGVwdXR5LiBIZSB3YXMgdGFrZW4g
dG8gYSBob3NwaXRhbCB3aXRoIGluanVyaWVzIHRoYXQgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBjb25zaWRlcmVk
IGxpZmUtdGhyZWF0ZW5pbmcuPC9wPjxwPk9oaW8gdHJvb3BlcnMgam9pbmVkIGF1dGhvcml0aWVz
IGZyb20gdGhyZWUgY291bnRpZXMgdG8gc2VhcmNoIGZvciBhbiAxOC15ZWFyLW9sZCBkcml2ZXIg
c3VzcGVjdGVkIGluIHRoZSBzaG9vdGluZyBidXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IGZp
bmQgaGltLiBUaGUgcGFzc2VuZ2VyIHdhcyB0YWtlbiBpbnRvIGN1c3RvZHkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.