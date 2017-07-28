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Ohio doctors would report opioid diagnosis codes under deal

By Associated Press

Published: July 28, 2017 - 04:04 PM
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OxyContin, in 80 mg pills, in a 2013 file image. (Liz O. Baylen/Los Angeles Times/TNS)


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