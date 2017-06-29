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Ohio ex-deputy sheriff convicted of assault for punching man after ATV pursuit

Associated Press

Published: June 29, 2017 - 03:50 PM

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