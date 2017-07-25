Ohio fair butter sculpture features athletes, chocolate milk

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBidXR0ZXIgc2N1bHB0dXJlIGF0IHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIE9o
aW8gU3RhdGUgRmFpciBpbmNsdWRlcyB0aGUgdHJhZGl0aW9uYWwgY293IGFuZCBjYWxmIGFsb25n
IHdpdGggZm91ciBzdHVkZW50LWF0aGxldGVzIGFuZCBhIHNpeC1mb290IGJvdHRsZSBjb2xvcmVk
IHRvIGxvb2sgbGlrZSBjaG9jb2xhdGUgbWlsay48L3A+PHA+VGhlIEFtZXJpY2FuIERhaXJ5IEFz
c29jaWF0aW9uIE1pZGVhc3Qgc2F5cyB0aGUgc2N1bHB0dXJlIHVudmVpbGVkIFR1ZXNkYXkgc2Fs
dXRlcyBjaG9jb2xhdGUgbWlsayBhcyB0aGUgb2ZmaWNpYWwgZHJpbmsgb2YgdGhlIE9oaW8gSGln
aCBTY2hvb2wgQXRobGV0aWMgQXNzb2NpYXRpb24uIEl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUg
dGhlIGJ1dHRlciBzY3VscHR1cmUgaGFzIGluY2x1ZGVkIGNvbG9yLCBhcyBjb2NvYSB3YXMgYWRk
ZWQgZm9yIHRoZSBib3R0bGUuPC9wPjxwPkl0IHN0YW5kcyBhbW9uZyBmb3VyIGF0aGxldGVzIHJl
cHJlc2VudGluZyBmb290YmFsbCwgdGVubmlzLCBzb2Z0YmFsbCBhbmQgc29jY2VyLjwvcD48cD5U
aGUgZGFpcnkgYXNzb2NpYXRpb24gc2F5cyBmaXZlIHNjdWxwdG9ycyBzcGVudCBhYm91dCA1MDAg
aG91cnMgY3JlYXRpbmcgdGhlIGRpc3BsYXksIHdoaWNoIGlzIG1hZGUgZnJvbSBhYm91dCAyLDAw
MCBwb3VuZHMgb2YgYnV0dGVyLjwvcD48cD5UaGUgZmFpciBvcGVucyBXZWRuZXNkYXkgaW4gQ29s
dW1idXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.