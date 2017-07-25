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Ohio fair butter sculpture features athletes, chocolate milk

Associated Press

Published: July 25, 2017 - 12:52 PM
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Each year, the American Dairy Association Mideast chooses a butter display theme that honors Ohios history and culture. This year, they celebrate the hard work and dedication of Ohios high school athletes and the official beverage that fuels them, chocolate milk. (Image courtesy of the American Dairy Association)


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