Ohio family gets new garage door after anti-Arab graffiti

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPLCBPSElPOiBBIGRvbmF0ZWQgZ2FyYWdlIGRvb3IgaGFzIHJlcGxhY2VkIG9uZSB0
aGF0IHdhcyBzcHJheS1wYWludGVkIHdpdGggYSBzd2FzdGlrYSBhbmQgYSBwcm9mYW5lIG1lc3Nh
Z2UgY3Vyc2luZyBBcmFicyBhdCBhIExlYmFuZXNlIGZhbWlseSYjODIxNztzIE9oaW8gaG9tZS48
L3A+PHA+V1RPTC1UViByZXBvcnRzIGFuIGluc3RhbGxlciBhbmQgYSByYWRpbyBzdGF0aW9uIGRv
bmF0ZWQgdGhlIG5ldyBkb29yIE1vbmRheSB0byBoZWxwIHRoZSBmYW1pbHkgbW92ZSBwYXN0IHRo
ZSBpbmNpZGVudC48L3A+PHA+TW91c3RhZmEgRWx0YXRhd2F5IHNheXMgaGlzIGZhbWlseSBhcHBy
ZWNpYXRlcyB0aGUgc3VwcG9ydCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIHJlY2VpdmVkIHNpbmNlIGhpcyBzaXN0
ZXIgZGlzY292ZXJlZCB0aGUgdmFuZGFsaXNtIGxhc3Qgd2VlayBhdCB0aGUgU3lsdmFuaWEgVG93
bnNoaXAgaG9tZS48L3A+PHA+U2hlIHBhaW50ZWQgYSByZWQgaGVhcnQgb3ZlciB0aGUgc3dhc3Rp
a2EgdG8gcmVmbGVjdCB0aGVpciBjb21tdW5pdHkmIzgyMTc7cyBzdXBwb3J0LiBUaGVuLCBvdmVy
IHRoZSB3ZWVrZW5kLCBhIGNvdXBsZSBodW5kcmVkIHN1cHBvcnRlcnMgam9pbmVkIG1lbWJlcnMg
b2YgdGhlIFRvbGVkbyBTeW1waG9ueSB0byBzaW5nIG91dHNpZGUgdGhlIGhvbWUuIFRoZXkgc2Ny
YXdsZWQgZW5jb3VyYWdpbmcgbWVzc2FnZXMgb24gdGhlIGRlZmFjZWQgZG9vciBhYm91dCB3ZWxj
b21pbmcgbmVpZ2hib3JzIGFuZCBsb3ZlIGNvbnF1ZXJpbmcgaGF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGZhbWls
eSBpcyBjb25zaWRlcmluZyBwcmVzZXJ2aW5nIG9yIGRpc3BsYXlpbmcgdGhlIGRvb3IuPC9wPjxw
PlBvbGljZSBjb250aW51ZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSBncmFmZml0aS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.