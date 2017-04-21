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Ohio family members plead for tips to solve massacre of 8

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 02:00 PM
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FILE  In this May 3, 2016, file photo, hearses for six of the eight members of the Rhoden family found shot April 22, 2016, at four properties near Piketon, Ohio, depart during funeral services from Dry Run Church of Christ in West Portsmouth, Ohio. The Ohio Supreme Court on Wednesday, April 19, 2017, ordered the Pike County coroner to submit unredacted autopsy reports from the unsolved slayings for justices to review outside of public view, as the court considers media lawsuits seeking access to those full reports. (AP Photo/John Minchillo, File)


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