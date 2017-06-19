Ohio gas prices drop again, to average of $2.12 for regular

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEdhcyBwcmljZXMgYXJvdW5kIE9oaW8gaGF2ZSBkaXBwZWQgZnVydGhlciBh
aGVhZCBvZiB0aGUgb2ZmaWNpYWwgc3RhcnQgb2Ygc3VtbWVyIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+VGhl
IHN0YXRlIGF2ZXJhZ2UgZm9yIGEgZ2FsbG9uIG9mIHJlZ3VsYXIgZnVlbCB3YXMgYWJvdXQgJDIu
MTIgaW4gTW9uZGF5JiM4MjE3O3Mgc3VydmV5IGZyb20gYXV0byBjbHViIEFBQSwgdGhlIE9pbCBQ
cmljZSBJbmZvcm1hdGlvbiBTZXJ2aWNlIGFuZCBXRVggSW5jLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgc2lnbmlm
aWNhbnRseSBsb3dlciB0aGFuIHRoZSBhdmVyYWdlIG9mICQyLjIzIGxhc3Qgd2VlayBhbmQgJDIu
NTIgYSB5ZWFyIGFnby48L3A+PHA+VGhlIG5hdGlvbmFsIGF2ZXJhZ2Ugd2FzIGhpZ2hlciB0aGFu
IHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGF0ICQyLjI5IG9uIE1vbmRheS4gVGhhdCBpcyBkb3duIGFib3V0
IGEgbmlja2VsIGNvbXBhcmVkIHdpdGggdGhlIHByaWNlcyBhIHdlZWsgYWdvIGFuZCBhdCB0aGlz
IHRpbWUgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5BQUEgc2F5cyBoaWdoIGdhc29saW5lIHByb2R1Y3Rpb24s
IGxvd2VyIGRlbWFuZCBhbmQgYW4gdW5leHBlY3RlZCBidWlsZHVwIG9mIGNydWRlIG9pbCBjb250
cmlidXRlZCB0byBkZWNyZWFzaW5nIHByaWNlcyBlYXJsaWVyIGluIEp1bmUsIGJ1dCBpdCBwcmVk
aWN0ZWQgdGhhdCBkcml2ZXJzIHdvbiYjODIxNzt0IHNlZSBwcmljZXMgZmFsbCBtdWNoIGxvd2Vy
LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+T25saW5lOiBBQUEgRGFpbHkgRnVl
bCBHYXVnZSBSZXBvcnQgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2Z1ZWxnYXVnZXJlcG9ydC5hYWEuY29t
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL2Z1ZWxnYXVnZXJlcG9ydC5hYWEuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.