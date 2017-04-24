Ohio governor, ex-GOP presidential candidate, publishes book

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IE9oaW8gR292LiBKb2huIEthc2ljaCYjODIxNztzIG5ldyBib29rLCA8ZW0+
VHdvIFBhdGhzOiBBbWVyaWNhIERpdmlkZWQgb3IgVW5pdGVkPC9lbT4sIHByb3ZpZGVzIGEgcmFy
ZSwgYW5kIHNvbWV0aW1lcyByYXcsIGJlaGluZC10aGUtc2NlbmVzIGxvb2sgYXQgYmVpbmcgYSAy
MDE2IHByZXNpZGVudGlhbCBjYW5kaWRhdGUuPC9wPjxwPlRoZSBib29rLCByZWxlYXNlZCBUdWVz
ZGF5IChUaG9tYXMgRHVubmUgQm9va3MpLCBpcyByb3VnaGx5IGVxdWFsIHBhcnRzIGNhbXBhaWdu
IHRyYWlsIG1lbW9pciwgcG9saXRpY2FsIGJpb2dyYXBoeSBhbmQgS2FzaWNoJiM4MjE3O3Mgb3du
IHNlbGYtaGVscCB0aGVyYXB5IHNlc3Npb24gZm9yIGxpdmluZyBpbiBhIHBvc3QtRG9uYWxkIFRy
dW1wIHdvcmxkLjwvcD48cD5LYXNpY2gsIDY0LCBleHByZXNzZXMgY2xlYXIgZGlzYXBwb2ludG1l
bnQgdGhhdCBoaXMgZGVjYWRlcyBhcyBhIHN0YXRlIGxlZ2lzbGF0b3IsIGNvbmdyZXNzbWFuLCBi
dXNpbmVzcyBleGVjdXRpdmUgYW5kIGdvdmVybm9yIGZhaWxlZCB0byBlYXJuIGhpbSBoaXMgcGFy
dHkmIzgyMTc7cyBub21pbmF0aW9uICYjODIxMjsgZXNwZWNpYWxseSBvdmVyIHRoZSBwb3B1bGlz
dCBiaWxsaW9uYWlyZSBUcnVtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzbiYjODIxNzt0IGhvdyBh
ZHVsdHMgd2VyZSBzdXBwb3NlZCB0byBhY3QuIFRoaXMgd2FzbiYjODIxNzt0IGhvdyBsZWFkZXJz
IHdlcmUgc3VwcG9zZWQgdG8gYWN0LCYjODIyMTsgaGUgd3JpdGVzLCBmYXNoaW9uaW5nIHRoZSBi
b29rJiM4MjE3O3MgZmluYWwgcGFnZXMgYXMgYW4gb3BlbiBsZXR0ZXIgdG8gaGlzIDE3LXllYXIt
b2xkIHR3aW4gZGF1Z2h0ZXJzLiBIZSB1cmdlcyB0aGVtIG5vdCB0byBiZSBkaXNoZWFydGVuZWQs
IGJ1dCB0byAmIzgyMjA7ZXhwZWN0IG1vcmUmIzgyMjE7IG9mIGZ1dHVyZSBjYW5kaWRhdGVzLCBz
aWRlc3RlcHBpbmcgd2hldGhlciBoZSB3aWxsIGJlIG9uZSBhZ2FpbiBpbiAyMDIwLjwvcD48cD5L
YXNpY2ggd2FzIFRydW1wJiM4MjE3O3MgbG9uZ2VzdC1sYXN0aW5nIGNvbXBldGl0b3IgaW4gbGFz
dCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgUmVwdWJsaWNhbiBwcmltYXJ5IGFuZCwgc2luY2UgZGVjbGluaW5nIHRv
IGVuZG9yc2UgVHJ1bXAsIGhhcyByZW1haW5lZCBvbmUgb2YgdGhlIEdPUCYjODIxNztzIG1vc3Qg
dm9jYWwgVHJ1bXAgZGV0cmFjdG9ycy4gSW4gdGhlIGJvb2ssIGhlIHJlcGVhdHMgaGlzIGNsYWlt
IHRoYXQgaGUgd2FzIG9mZmVyZWQgJiM4MjEyOyBhbmQgZGVjbGluZWQgJiM4MjEyOyBhIGNoYW5j
ZSB0byBiZSBUcnVtcCYjODIxNztzIHZpY2UgcHJlc2lkZW50LCBhIGNsYWltIHRoZSBUcnVtcCBj
YW1wIGhhcyBkaXNtaXNzZWQuPC9wPjxwPkthc2ljaCB3b24ganVzdCBvbmUgcHJpbWFyeSAmIzgy
MTI7IGhvbWUgc3RhdGUgT2hpbyYjODIxNztzICYjODIxMjsgYW5kIDE1NCBkZWxlZ2F0ZXMsIGJ1
dCBoaXMgY2FtcGFpZ24gZHJldyBhdHRlbnRpb24gYXMgYSBjb21wYXNzaW9uYXRlIGNvbnNlcnZh
dGl2ZSBhbHRlcm5hdGl2ZSBhbWlkIGFuIHVudXN1YWxseSByYW5jb3JvdXMgUmVwdWJsaWNhbiBw
cmltYXJ5IGFuZCBhbiBlcXVhbGx5IHZpdHJpb2xpYyBnZW5lcmFsIGVsZWN0aW9uIGJhdHRsZSBi
ZXR3ZWVuIFRydW1wIGFuZCBEZW1vY3JhdGljIG5vbWluZWUgSGlsbGFyeSBDbGludG9uLjwvcD48
cD5UaGUgdHdvIHBhdGhzIG9mIHRoZSBib29rJiM4MjE3O3MgdGl0bGUgc2VlbWluZ2x5IGRpdmVy
Z2VkIG9uIEVsZWN0aW9uIERheSwgd2hlbiAmIzgyMTI7IGJhc2VkIG9uIHRoZSBjaG9pY2UgS2Fz
aWNoIGxhaWQgb3V0IGluIGFuIEFwcmlsIDEyLCAyMDE2LCBzcGVlY2ggb2YgdGhlIHNhbWUgbmFt
ZSAmIzgyMTI7IEFtZXJpY2FucyBjaG9zZSAmIzgyMjA7dGhlIHBhdGggdG8gZGFya25lc3MmIzgy
MjE7IHN0b2tlZCBieSBuZWdhdGl2aXR5IGFuZCBmZWFyIG92ZXIgJiM4MjIwO3RoZSBoaWdoZXIg
cGF0aCYjODIyMTsgb2Ygd29ya2luZyB0b2dldGhlciBmb3IgY29tbW9uIHB1cnBvc2UuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGUgZmVhciB0dXJuZWQgb3V0IHRvIGJlIHRoZSBkcml2aW5nIGVtb3Rpb24gb2Yg
dGhlIDIwMTYgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLCBhbmQgdGhlIGZyb250LXJ1bm5lciB0YWls
b3JlZCBoaXMgbWVzc2FnZSB0byBzdG9rZSB0aGF0IGZlYXIsJiM4MjIxOyBoZSB3cml0ZXMuICYj
ODIyMDtJbiByZXNwb25zZSwgdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3BsZSBlbGVjdGVkIGEgc3Ryb25nbWFu
IHdobyB0aGV5IGJlbGlldmVkIGNvdWxkIGhlbHAgdGhlbSBhZGRyZXNzIHRoYXQgZmVhciBhbmQg
Z2V0IGNvbnRyb2wgb2YgdGhlaXIgbGl2ZXMgb25jZSBhZ2Fpbi4gSG9wZWZ1bGx5LCB0aGF0JiM4
MjE3O3MgaG93IGl0IHdpbGwgd29yayBvdXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LYXNpY2ggbGlrZW5zIGhp
cyBvd24gc3RydWdnbGVzIGFzIGEgY2FuZGlkYXRlIHRvIHRob3NlIG9mIGV2ZXJ5ZGF5IEFtZXJp
Y2Fucy4gSGUgZG9lcyB0aGF0IHByaW1hcmlseSBieSBkZXRhaWxpbmcgbW9tZW50cyBvbiB0aGUg
Y2FtcGFpZ24gdHJhaWwgaW4gd2hpY2ggaGUgZmVsdCBoZSBnb3Qgb3V0IG9mIGhpcyBvd24gaGVh
ZCBhbmQgdGhlIGJ1YmJsZSBvZiBoaXMgY2FtcGFpZ24gYW5kIGxpZnRlZCB1cCBzb21lb25lIHdo
byBuZWVkZWQgaXQgb3IgZW5jb3VyYWdlZCBwZW9wbGUgdG8gY29ubmVjdC48L3A+PHA+S2FzaWNo
IHF1b3RlcyBhIERhdmlkIEJvd2llIHNvbmcgJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7V2UgY2FuIGJlIGhlcm9l
cywganVzdCBmb3Igb25lIGRheSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBhZGRpbmcsICYjODIyMDtTb21ldGhp
bmcgdG8gdGhpbmsgYWJvdXQgYXMgd2UgcmVkaXNjb3ZlciBvdXIgc2hhcmVkIG1vcmFsIGNvbXBh
c3MgYWZ0ZXIgdGhlIGNyYXppZXN0LCBtb3N0IGRpcmVjdGlvbmxlc3MgcHJlc2lkZW50aWFsIGVs
ZWN0aW9uIG9mIGFueW9uZSYjODIxNztzIG1lbW9yeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGNvbmNsdWRl
cyB0aGF0IGEgY3Jpc2lzIG9mIHdoYXQgaGUgZHVicyAmIzgyMjA7Zm9sbG93c2hpcCYjODIyMTsg
cGxheWVkIGEga2V5IHJvbGUgaW4gdGhlIGVsZWN0aW9uIGFuZCBpbiBhIG5ldyAmIzgyMjA7cG9z
dC10cnV0aCYjODIyMTsgd29ybGQuIEJ5IHRoYXQsIGhlIG1lYW5zIGFuIGVudmlyb25tZW50IG9m
ICYjODIyMDtzaWxvZWQmIzgyMjE7IG1lZGlhIHBlcnNvbmFsaXplZCB0byBvbmUmIzgyMTc7cyBp
bmRpdmlkdWFsIGJlbGllZnMsIGRpc2pvaW50ZWQgb2Z0ZW4gY29uZmxpY3RpbmcgbWVzc2FnZXMg
YW5kIGZyYWN0dXJlZCBjb21tdW5pdGllcyB0aGF0IG1ha2UgaXQgZGlmZmljdWx0IHRvIGtlZXAg
b25lJiM4MjE3O3MgYmVhcmluZ3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBjYW4mIzgyMTc7dCBwaWNrIGFu
ZCBjaG9vc2UgYW1vbmcgaGFsZi10cnV0aHMgYW5kIHV0dGVyIGZhbHNlaG9vZHMgYW5kIGdyYWIg
b25seSBhdCB0aGUgb25lcyB0aGF0IHJlaW5mb3JjZSBvdXIgcHJlY29uY2VpdmVkIG5vdGlvbnMg
b3Igc3Rva2Ugb3VyIHNoYXJlZCBmZWFycywmIzgyMjE7IGhlIHdyaXRlcy4gJiM4MjIwO1dlIGNh
biYjODIxNzt0IGxpdmUgaW4gb3VyIG93biByZWFsaXR5ICYjODIxMjsgbm90IGlmIHdlIGhvcGUg
dG8gY29tZSB0b2dldGhlciBhbmQgYXR0ZW1wdCB0byBzb2x2ZSB0aGUgdmVyeSByZWFsIHByb2Js
ZW1zIGZhY2luZyB0aGlzIGdyZWF0IGNvdW50cnkuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.