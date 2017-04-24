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Ohio governor, ex-GOP presidential candidate, publishes book

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 03:51 PM
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FILE- In this April 4, 2017 file photo, Ohio Gov. John Kasich delivers his State of the State address at the Sandusky State Theatre in Sandusky, Ohio. Kasich's "Two Paths: America Divided or United" is being published Tuesday, April 25. The book reflects on Kasich's career, his run for the presidency and his views on a wide range of issues, from media coverage of politics to voting rights. (AP Photo/Ron Schwane, File)


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