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Ohio governor works to erase state’s ‘Rust Belt’ label

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: February 11, 2017 - 09:00 PM
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In this September 1980 file photo, arriving steelworkers greet a demonstrator at U.S. Steel's Youngstown Works plant that was slated to permanently close, affecting some 4,000 workers around Youngstown, Ohio. Republican Ohio Gov. John Kasich has made it his mission to send Ohio's "Rust Belt" label to the scrap heap of history, but it's been repeated and entrenched over more than 30 years since the steel industry's devastation in the 1970s and 1980s by foreign competition and environmental regulation, leaving behind abandoned, rusting mills and unemployment. (AP Photo/Madeline Drexler, File)


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