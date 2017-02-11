Ohio governor works to erase state’s ‘Rust Belt’ label

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IE9oaW8gR292LiBKb2huIEthc2ljaCBoYXMgYSBwZXQgcGVldmU6IHRoZSB1
c2Ugb2YgdGhlIHRlcm0gJiM4MjIwO1J1c3QgQmVsdCYjODIyMTsgdG8gZGVzY3JpYmUgaGlzIHN0
YXRlLjwvcD48cD5UaGUgUmVwdWJsaWNhbiBnb3Zlcm5vciBoYXMgbWFkZSBpdCBoaXMgbWlzc2lv
biB0byBzZW5kIHRoZSBsYWJlbCB0byB0aGUgc2NyYXAgaGVhcCBvZiBoaXN0b3J5LiBIZSBwb2lu
dHMgdG8gYWR2YW5jZXMgaW4gc3VjaCBhcmVhcyBhcyBkcm9uZXMsIGRhdGEgYW5hbHl0aWNzLCBi
aW90ZWNobm9sb2d5LCByb2JvdGljcyBhbmQgYXV0b25vbW91cyB2ZWhpY2xlIHJlc2VhcmNoLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgYSBiaWcgbWFudWZhY3R1cmluZyBzdGF0ZS4gQnV0IHdl
IGFsc28gd2FudCB0byBjaGFuZ2UgdGhlIGltYWdlIG9mIE9oaW8gaW50byBzb21ldGhpbmcgZnJv
bSB0aGUgUnVzdCBCZWx0IHRvIHRoZSBLbm93bGVkZ2UgQmVsdCwmIzgyMjE7IEthc2ljaCBzYWlk
IGR1cmluZyBhbiBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGZvcnVtIHRoaXMgbW9udGguICYjODIyMDtOb3cs
IHRoaXMgaXMgaGFyZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoeSBpcyBpdCBoYXJkPyBCZWNhdXNlIGl0JiM4
MjE3O3MgYmVlbiByZXBlYXRlZCBhbmQgZW50cmVuY2hlZCBvdmVyIG1vcmUgdGhhbiAzMCB5ZWFy
cywgaW5jbHVkaW5nIGJ5IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgZHVyaW5nIGxhc3QgeWVhciYj
ODIxNztzIGVsZWN0aW9uLCB3aGVuIGhlIGNhbGxlZCBPaGlvIGFuZCBQZW5uc3lsdmFuaWEgcGxh
Y2VzIHdoZXJlICYjODIyMDtldmVyeXRoaW5nIGlzIHJ1c3RpbmcgYW5kIHJvdHRpbmcuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5BIGxvb2sgYXQgdGhlIGVjb25vbWljcyBhbmQgcG9saXRpY3Mgb2YgdGhlIGRlYmF0
ZTo8L3A+PHA+TWFudWZhY3R1cmluZyByb290czwvcD48cD5PaGlvJiM4MjE3O3MgbWFudWZhY3R1
cmluZyByb290cyBkYXRlIHRvIHRoZSBlYXJsaWVzdCBkYXlzIG9mIGl0cyBzdGF0ZWhvb2QuIFRo
ZSBmaXJzdCBzdGVlbCBmdXJuYWNlIHdlc3Qgb2YgdGhlIEFsbGVnaGVuaWVzIHdhcyBidWlsdCBp
biBQb2xhbmQgVG93bnNoaXAsIG5lYXIgWW91bmdzdG93biwgaW4gMTgwMiwgYWNjb3JkaW5nIHRv
IHRoZSBPaGlvIFN0ZWVsIENvdW5jaWwuIFRoZSByZWdpb24mIzgyMTc7cyByZWFkaWx5IGFjY2Vz
c2libGUgY29hbCBzdG9rZWQgc3RlZWwtbWFraW5nIGZ1cm5hY2VzIGFuZCB0aGUgcmVnaW9uJiM4
MjE3O3Mgc3RlZWwsIHJ1YmJlciBhbmQgZ2xhc3Mgd2VyZSBzaGlwcGVkIHRvIG5lYXJieSBwbGFu
dHMgdG8gbWFrZSBjYXJzLjwvcD48cD5UaGUgaW5kdXN0cnkgd2FzIGRldmFzdGF0ZWQgYnkgYSBj
b21iaW5hdGlvbiBvZiBlY29ub21pYyBjaGFuZ2VzIGluIHRoZSAxOTcwcyBhbmQgMTk4MHMsIGlu
Y2x1ZGluZyBmb3JlaWduIGNvbXBldGl0aW9uIGFuZCBzdHJpY3QgZW52aXJvbm1lbnRhbCByZWd1
bGF0aW9ucy4gVGhhdCBsZWZ0IGJlaGluZCBhYmFuZG9uZWQgJiM4MjEyOyB5ZXMsIHJ1c3Rpbmcg
JiM4MjEyOyBtaWxscywgdW5lbXBsb3ltZW50IGFuZCBhIGZsZWVpbmcgd29ya2luZyBjbGFzcy4g
T2hpbyBsb3N0IDQwNSwwMDAgbWFudWZhY3R1cmluZyBqb2JzIGJldHdlZW4gMTk2OSwgd2hlbiBl
bXBsb3ltZW50IGF0IE9oaW8gZmFjdG9yaWVzIHBlYWtlZCwgYW5kIDE5ODMsIGFjY29yZGluZyB0
byBkYXRhIGZyb20gdGhlIFUuUy4gQnVyZWF1IG9mIExhYm9yIFN0YXRpc3RpY3MuPC9wPjxwPlRo
ZSBzZWN0b3Igc2V0dGxlZCBpbiBhdCBhcm91bmQgMSBtaWxsaW9uIGpvYnMgZm9yIGFsbW9zdCB0
d28gZGVjYWRlcyBhZnRlciB0aGF0LiBUaGUgc2VjdG9yIGJlZ2FuIGEgcHJlLXJlY2Vzc2lvbmFy
eSBkZXNjZW50IGluIHRoZSBlYXJseSAyMDAwcyBiZWZvcmUgZW1wbG95bWVudCBib3R0b21lZCBv
dXQgYXQgNjE0LDAwMCBpbiAyMDA5LiBBZHZhbmNlcyBhbmQgaW5ub3ZhdGlvbnMgYXJlIGJyaW5n
aW5nIHRoZSBzZWN0b3IgYmFjaywgd2l0aCA3NiwwMDAgam9icyBhZGRlZCBhcyBvZiAyMDE2Ljwv
cD48cD5QZXJzaXN0ZW50IGxhYmVsIDwvcD48cD5EZW1vY3JhdCBXYWx0ZXIgTW9uZGFsZSBoZWxw
ZWQgaW52ZW50IHRoZSB0ZXJtIFJ1c3QgQmVsdCBkdXJpbmcgaGlzIDE5ODQgcHJlc2lkZW50aWFs
IGJpZC4gTW9uZGFsZSBhdHRhY2tlZCB0aGUgZWNvbm9taWMgcG9saWNpZXMgb2YgaW5jdW1iZW50
IFJlcHVibGljYW4gUHJlc2lkZW50IFJvbmFsZCBSZWFnYW4gZm9yICYjODIyMDt0dXJuaW5nIG91
ciBncmVhdCBpbmR1c3RyaWFsIE1pZHdlc3QgYW5kIHRoZSBpbmR1c3RyaWFsIGJhc2Ugb2YgdGhp
cyBjb3VudHJ5IGludG8gYSBydXN0IGJvd2wsJiM4MjIxOyBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIERpY3Rp
b25hcnkgb2YgQW1lcmljYW4gSGlzdG9yeS4gVGhlIG1lZGlhIHBpY2tlZCB1cCBvbiB0aGUgY29u
Y2VwdCBhbmQgdGhlIFJ1c3QgQmVsdCBsYWJlbCB3YXMgYm9ybi48L3A+PHA+S2FzaWNoIGlzbiYj
ODIxNzt0IHRoZSBmaXJzdCB0byB0cnkgdG8gcmVwbGFjZSB0aGUgbmFtZS48L3A+PHA+RHVyaW5n
IHRoZWlyIDIwMDYgY2FtcGFpZ25zLCBVLlMuIFNlbi4gU2hlcnJvZCBCcm93biBhbmQgZm9ybWVy
IEdvdi4gVGVkIFN0cmlja2xhbmQsIGJvdGggRGVtb2NyYXRzLCBwcm9taXNlZCB0byBtYWtlIE9o
aW8gJiM4MjIwO3RoZSBTaWxpY29uIFZhbGxleSBvbiBhbHRlcm5hdGl2ZSBlbmVyZ3kuJiM4MjIx
OyBUZWNobm9sb2d5IGJ1c2luZXNzIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIGNyZWF0ZWQgYSAmIzgyMjA7
VGVjaCBCZWx0JiM4MjIxOyB3aXRoIHdlc3Rlcm4gUGVubnN5bHZhbmlhIGFuZCBub3J0aGVybiBX
ZXN0IFZpcmdpbmlhLjwvcD48cD5BIHJlY2VudCAmIzgyMjA7VHJ1c3QgQmVsdCYjODIyMTsgbW92
ZW1lbnQgYnkgY2VudHJhbCBVLlMuIGJ1c2luZXNzIGxlYWRlcnMgcHVzaGVzIGJhY2sgYWdhaW5z
dCB3aGF0IHRoZXkgc2F5IGlzIGEgbWVkaWEgbWlzcmVwcmVzZW50YXRpb24gb2YgdGhlIHJlZ2lv
biYjODIxNztzIGVjb25vbWljIHByb2dyZXNzLjwvcD48cD5QYXN0IGlzIHByb2xvZ3VlPC9wPjxw
Pk1hcmtldGluZyBhbmQgZWNvbm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgZXhwZXJ0cyBzYXkgdGhlIGJlc3Qg
d2F5IHRvIHNoZWQgT2hpbyYjODIxNztzIFJ1c3QgQmVsdCBsYWJlbCB3b3VsZCBiZSB0byBhY2tu
b3dsZWRnZSBhbmQgZW1icmFjZSB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGxlZ2Fj
eSB3aXRoIGEgbmV3IGltYWdlIHRoYXQgaXQgY2FuIGxpdmUgdXAgdG8uPC9wPjxwPlRoYXQmIzgy
MTc7cyB3aGF0IExhcyBWZWdhcyBkaWQgd2hlbiBpdCBtb3ZlZCB0byByZXBsYWNlIGl0cyB1bndh
bnRlZCAmIzgyMjA7U2luIENpdHkmIzgyMjE7IGxhYmVsIHdpdGggdGhlIHNsb2dhbiAmIzgyMjA7
V2hhdCBoYXBwZW5zIGhlcmUsIHN0YXlzIGhlcmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1pa2UgRGljY2ljY28s
IENFTyBvZiB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhLWJhc2VkIGJyYW5kIGNvbW11bmljYXRpb25zIGFnZW5j
eSBEREN3b3Jrcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHlvdSB0b29rIGEgbG9vayBhdCBpdCwgeW91JiM4
MjE3O2QgaGF2ZSB0byBzYXkgdGhlIGRvbWluYW50IHRoZW1lIG9mIExhcyBWZWdhcyBpcyBvbmUg
b2YgYWR1bHQgZnJlZWRvbS4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QgYSBwbGFjZSB0byB0YWtlIHlvdXIgZmFt
aWx5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+T2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IGVjb25vbWlz
dCBOZWQgSGlsbCBzYWlkIE9oaW8gc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IHRyeSB0byBzaGVkIGl0cyBSdXN0
IEJlbHQgbGFiZWwsIGJ1dCB0byBidWlsZCBvbiBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
YSBwYXJ0IG9mIG91ciBoZXJpdGFnZSwgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IG91ciBmdXR1cmUsJiM4
MjIxOyBIaWxsIHNhaWQuPC9wPjxwPllvdW5nZXIgZ2VuZXJhdGlvbnMgYWN0dWFsbHkgbGlrZSB0
aGUgbGFiZWwsIHNhaWQgUmljaGV5IFBpaXBhcmluZW4sIGRpcmVjdG9yIG9mIENsZXZlbGFuZCBT
dGF0ZSYjODIxNztzIENlbnRlciBmb3IgUG9wdWxhdGlvbiBEeW5hbWljcyBhbmQgYXV0aG9yIG9m
IDxlbT5SdXN0IEJlbHQgQ2hpYzwvZW0+LjwvcD48cD4mIzgyMjA7JiM4MjAxOyYjODIxNjtCb3Ju
IGludG8gcnVpbiYjODIxNzsgaXMgd2hhdCB3ZSBzYXkuIFRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0
aGUgcHN5Y2hpYyBiYWdnYWdlLCB0aGV5IHdlcmUgbm90IGJvcm4gaW4gdGhlIGhleWRheSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtBbmQgc28gdGhpcyBpZGVhIG9mIHJlc2lsaWVuY3ksIG9mIHN0
cnVnZ2xlLCBvZiBmaWdodGluZyBmb3IgeW91ciBsYW5kLCBvZiBiZWluZyBwcm91ZCBvZiB5b3Vy
IGxhbmQsIGJ1dCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lIG5vdCBoYXZpbmcgYW55IGlsbHVzaW9ucyBhYm91
dCB3aGF0IHdlIHdlcmUsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgd2hvbGUgbmV3IGdlbmVyYXRpb24g
b3duaW5nIHRoYXQgdGVybS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHNhaWQgS2FzaWNoJiM4MjE3O3MgcHJv
bW90aW9uIG9mIE9oaW8mIzgyMTc7cyBrbm93bGVkZ2UgZWNvbm9teSBtYWtlcyBzZW5zZSBhbWlk
IGEgY2xpbWF0ZSB3aGVyZSBUcnVtcCBpcyBzdG9raW5nIHRoZSBmZWFycyBvZiBibHVlLWNvbGxh
ciByZWdpb25zIHRoYXQgZWxlY3RlZCBoaW0gYnkgcGFpbnRpbmcgYSBwaWN0dXJlIG9mICYjODIy
MDt0aGlzIE1hZCBNYXggd29ybGQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.