Ohio groundhog Buckeye Chuck agrees with Pennsylvanian pal Punxsutawney Phil, predicts more winter

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUFSSU9OLCBPSElPOiBQZW5uc3lsdmFuaWEgaGFzIFB1bnhzdXRhd25leSBQaGlsLCBPaGlv
IGhhcyBCdWNrZXllIENodWNrLCBhbmQgYm90aCBncm91bmRob2dzIHRoaXMgeWVhciBwcmVkaWN0
IHNpeCBtb3JlIHdlZWtzIG9mIHdpbnRlci48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIGluIE1hcmlvbiBzYXkg
QnVja2V5ZSBDaHVjayByZXBvcnRlZGx5IHNhdyBoaXMgc2hhZG93IFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcg
aW4gdGhlIGNlbnRyYWwgT2hpbyBjaXR5LiBMZWdlbmQgaG9sZHMgdGhhdCB3aW50ZXIgd2lsbCBs
YXN0IGFub3RoZXIgc2l4IHdlZWtzIGlmIHRoZSBmdXJyeSByb2RlbnQgc2VlcyBoaXMgc2hhZG93
IG9uIEZlYi4gMi4gSWYgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBzZWUgaGlzIHNoYWRvdywgdGhlbiBzcHJp
bmcgd2lsbCBjb21lIGVhcmx5LjwvcD48cD5UaGlzIGlzIHRoZSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUg
eWVhciB0aGF0IHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIG9mZmljaWFsIGdyb3VuZGhvZyBoYXMgc2VlbiBo
aXMgc2hhZG93LjwvcD48cD5QdW54c3V0YXduZXkgUGhpbCBhbHNvIGNhbGxlZCBmb3Igc2l4IG1v
cmUgd2Vla3Mgb2YgY29sZCB3ZWF0aGVyIG9uIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5CdWNrZXllIENodWNr
IHdhcyBkZXNpZ25hdGVkIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIG9mZmljaWFsIGdyb3VuZGhvZyBpbiAx
OTc5IGJ5IHRoZSBPaGlvIEdlbmVyYWwgQXNzZW1ibHkuIEhpcyBGYWNlYm9vayBwYWdlIHNheXMg
aGlzIHByZWRpY3Rpb25zIGhhdmUgYmVlbiA3NSBwZXJjZW50IGFjY3VyYXRlIG92ZXIgdGhlIGNv
dXJzZSBvZiBoaXMgY2FyZWVyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.