Ohio House adjourns for year, ending threat of veto override of heartbeat bill and renewable energy mandates

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVMsIE9oaW86IFRoZSBPaGlvIEhvdXNlIGhhcyBhZGpvdXJuZWQgZm9yIHRoZSB5
ZWFyLCBlbGltaW5hdGluZyB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgdGhhdCBsYXdtYWtlcnMgd291bGQgdHJ5
IHRvIG92ZXJyaWRlIEdvdi4gSm9obiBLYXNpY2gmIzgyMTc7cyB2ZXRvZXMgb2YgYWJvcnRpb24g
YW5kIHJlbmV3YWJsZSBlbmVyZ3kgYmlsbHMuPC9wPjxwPkxhd21ha2VycyBoYWQgdW50aWwgbWlk
bmlnaHQgU2F0dXJkYXksIHRoZSBsYXN0IHR3byBkYXlzIG9mIHRoZSBMZWdpc2xhdHVyZSYjODIx
NztzIHR3by15ZWFyIHRlcm0sIGZvciBwb3NzaWJsZSB2ZXRvIG92ZXJyaWRlIHZvdGVzLjwvcD48
cD5BdCBpc3N1ZSBiZWZvcmUgV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgYWRqb3Vybm1lbnQgd2VyZSBwb3Rl
bnRpYWwgb3ZlcnJpZGVzIG9mIGJpbGxzIGJhbm5pbmcgYWJvcnRpb24gYWZ0ZXIgYSBmZXRhbCBo
ZWFydGJlYXQgaXMgZGV0ZWN0ZWQgYW5kIG1ha2luZyByZW5ld2FibGUgZW5lcmd5IG1hbmRhdGVz
IG9wdGlvbmFsIGZvciB0aGUgbmV4dCB0aHJlZSB5ZWFycy48L3A+PHA+S2FzaWNoLCBhIFJlcHVi
bGljYW4sIGFsc28gdmV0b2VkIGEgbWVhc3VyZSBiYWNrZWQgYnkgZmVsbG93IEdPUCBsYXdtYWtl
cnMgdGhhdCBleHBhbmRlZCBhIHRhbmdpYmxlIHByb3BlcnR5IHRheCBleGVtcHRpb24gZm9yIE9o
aW8mIzgyMTc7cyBvaWwtYW5kLWdhcyBpbmR1c3RyeSBhbmQgYSBiaWxsIGV4cGFuZGluZyBsZWdp
c2xhdG9ycyYjODIxNzsgcG93ZXIgdG8gYWJvbGlzaCBzdGF0ZSBhZ2VuY2llcyBhbmQgZGVwYXJ0
bWVudHMuPC9wPjxwPlJlcHVibGljYW4gbGF3bWFrZXJzIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byByZXZpc2l0
IHRoZSBpc3N1ZXMgbmV4dCB5ZWFyIHdoZW4gdGhleSBoYXZlIGV2ZW4gbGFyZ2VyIG1ham9yaXRp
ZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.