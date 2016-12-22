Ohio House two votes away from overriding Kasich’s veto of heartbeat bill

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIE9oaW8gSG91c2UgaXMgdHdvIHZvdGVzIGF3YXkgZnJvbSBvdmVydHVybmluZyBHb3Yu
IEpvaG4gS2FzaWNoJiM4MjE3O3MgdmV0byBvZiB0aGUgc28tY2FsbGVkIGhlYXJ0YmVhdCBiaWxs
IHRoYXQgd291bGQgZ2l2ZSB0aGUgc3RhdGUgdGhlIHN0cmljdGVzdCBsYXcgb24gYWJvcnRpb24g
aW4gdGhlIGNvdW50cnksIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgVG9sZWRvIEJsYWRlLiA8L3A+PHA+U3Bl
YWtlciBDbGlmZiBSb3NlbmJlcmdlciAoUi4sIENsYXJrc3ZpbGxlKSB0b2xkIHRoZSBCbGFkZSB0
aGF0IGNvbnZlcnNhdGlvbnMgbWF5IGNvbnRpbnVlIGJldHdlZW4gQ2hyaXN0bWFzIGFuZCBtaWRu
aWdodCBOZXcgWWVhcnMgRXZlIHRvIGNvbnNpZGVyIHRoZSBvdmVycmlkZS4gPC9wPjxwPklmIHBh
c3NlZCwgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIHdvdWxkIHByb2hpYml0IG1vc3QgYWJvcnRpb25zIGFmdGVy
IGEgZmV0YWwgaGVhcnRiZWF0IGlzIGRldGVjdGFibGUgJiM4MjEyOyBhcyBlYXJseSBhcyBzaXgg
d2Vla3MgaW50byBwcmVnbmFuY3kgb2YgZ2VzdGF0aW9uLiBUaGUgY3VycmVudCBsaW1pdCBpcyAy
NCB3ZWVrcy4gIDwvcD48cD5SZWFkIHRoZSBmdWxsIFRvbGVkbyBCbGFkZSBzdG9yeTxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudG9sZWRvYmxhZGUuY29tL1BvbGl0aWNzLzIwMTYvMTIvMjIvT2hpby1sYXdt
YWtlcnMtbG9vay10by1vdmVycmlkZS1oZWFydGJlYXQtYmlsbC12ZXRvLmh0bWwiPiBoZXJlPC9h
Pi4gPC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.