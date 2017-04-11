Ohio justice asks lawmakers to stop legal aid elimination

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBjaGllZiBqdXN0aWNlIG9mIHRoZSBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQg
aGFzIGFza2VkIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgZGVsZWdhdGlvbiBhbmQg
dHdvIHNlbmF0b3JzIHRvIHN0b3AgdGhlIHByb3Bvc2VkIGVsaW1pbmF0aW9uIG9mIG1pbGxpb25z
IGluIGxlZ2FsIGFpZCBmdW5kaW5nLjwvcD48cD5DaGllZiBKdXN0aWNlIE1hdXJlZW4gTyYjODIx
NztDb25ub3Igc2F5cyBpbiBhIGxldHRlciBzZW50IGxhdGUgbGFzdCBtb250aCBzaGUgY2FuJiM4
MjE3O3QgdGhpbmsgb2YgYSB3b3JzZSB0aW1lIGZvciB0aGUgcHJvcG9zYWwgdG8gZ2V0IHJpZCBv
ZiB0aGUgTGVnYWwgU2VydmljZXMgQ29ycG9yYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBmZWRlcmFsIGFnZW5j
eSBpcyBvbmUgb2Ygc2V2ZXJhbCB0aGF0IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgaGFzIHByb3Bv
c2VkIGVsaW1pbmF0aW5nIGluIGhpcyBmaXJzdCBidWRnZXQgcHJvcG9zYWwuPC9wPjxwPk8mIzgy
MTc7Q29ubm9yLCBhIFJlcHVibGljYW4gbGlrZSBUcnVtcCwgc2F5cyB0aGUgYWdlbmN5IHByb3Zp
ZGVkICQxMiBtaWxsaW9uIG9mIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzICQ0MCBtaWxsaW9uIGxlZ2FsIGFp
ZCBidWRnZXQgaW4gMjAxNS48L3A+PHA+TyYjODIxNztDb25ub3Igc2F5cyB0aGF0IG9uZSBpbiBm
aXZlIE9oaW9hbnMgcXVhbGlmeSBmb3IgbGVnYWwgYWlkIHNlcnZpY2VzLCBtZWFuaW5nIHRoZSBh
Z2VuY3kmIzgyMTc7cyBlbGltaW5hdGlvbiB3b3VsZCB0ZXJtaW5hdGUgbWFueSBzZXJ2aWNlcyB0
aGF0IGVjb25vbWljYWxseSBjaGFsbGVuZ2VkIE9oaW9hbnMgcmVseSBvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.