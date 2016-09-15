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Ohio man charged with killing 2 women, kidnapping a 3rd woman found in Ashland; 911 calls released

By Ann Sanner
Associated Press

Published: September 15, 2016 - 11:24 AM | Updated: September 15, 2016 - 04:45 PM
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Ashland Police Department and Ohio BCI execute a search warrant on a home on Tuesday, Sept. 13, 2016, in Ashland, Ohio. Authorities say a woman reported being held captive, leading to the arrest of a kidnapping suspect, a murder confession and the discovery of three bodies. Two bodies were found Tuesday at a home in Ashland. The third was found in nearby Madison Township. (Tom E. Puskar/The Times Gazette via AP)

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