Ohio man charged with killing adult daughter has $4.5M bond

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Uk9DS1kgUklWRVIsIE9oaW86IEEgbWFuIGNoYXJnZWQgd2l0aCBtdXJkZXIgaW4gdGhlIGZh
dGFsIHNob290aW5nIG9mIGhpcyBhZHVsdCBkYXVnaHRlciBhdCB0aGVpciBzdWJ1cmJhbiBDbGV2
ZWxhbmQgaG9tZSBoYWQgaGlzIGJvbmQgaW5jcmVhc2VkIFRodXJzZGF5IHRvICQ0LjUgbWlsbGlv
biBieSBhIGp1ZGdlIGFmdGVyIGEgcHJvc2VjdXRvciBzYWlkIHRoZSBtYW4gd2FzIGEgZmxpZ2h0
IHJpc2suPC9wPjxwPkphbWFsIE1hbnNvdXIsIDYzLCBtYWRlIGEgdmlkZW8gYXBwZWFyYW5jZSBU
aHVyc2RheSBpbiBSb2NreSBSaXZlciBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQuIEhlIHRvbGQgdGhlIGp1ZGdl
IG9uIFR1ZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgc2hvb3Rpbmcgb2YgMjcteWVhci1vbGQgVGFoYW5pIE1hbnNv
dXIgd2FzIGFuIGFjY2lkZW50LiBSb2NreSBSaXZlciBwb2xpY2UgaGF2ZSBzYWlkIGhlIHNob3Qg
aGlzIGRhdWdodGVyIHR3aWNlIGluIHRoZSBoZWFkIGluc2lkZSBoZXIgYmVkcm9vbSBlYXJseSBU
dWVzZGF5LjwvcD48cD5DaXR5IFByb3NlY3V0b3IgTWljaGFlbCBPJiM4MjE3O1NoZWEgb24gVGh1
cnNkYXkgY2FsbGVkIGl0IGFuICYjODIyMDthc3Nhc3NpbmF0aW9uLCYjODIyMTsgYnV0IHdvdWxk
biYjODIxNzt0IGVsYWJvcmF0ZS48L3A+PHA+TWFuc291ciBoYWQgcmVjZW50bHkgcmV0dXJuZWQg
ZnJvbSBKZXJ1c2FsZW0sIHdoZXJlIGhpcyBmYW1pbHkgaXMgYnVpbGRpbmcgYW4gYXBhcnRtZW50
IGNvbXBsZXgsIGFuZCBoYWQgdGhlIG1lYW5zIHRvIHBheSB0aGUgJDEuNSBtaWxsaW9uIGJvbmQg
c2V0IFR1ZXNkYXksIE8mIzgyMTc7U2hlYSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0
b3VnaCBnZXR0aW5nIHRoZW0gYmFjayBvbmNlIHRoZXkgZ28gb3ZlciwmIzgyMjE7IE8mIzgyMTc7
U2hlYSBzYWlkIG9mIE1hbnNvdXImIzgyMTc7cyByaXNrIHRvIGZsZWUgdGhlIFUuUy48L3A+PHA+
TWFuc291ciBhbmQgaGlzIGV4dGVuZGVkIGZhbWlseSBvd24gZ2FzIHN0YXRpb25zIGFuZCBncm9j
ZXJ5IHN0b3JlcyBpbiBPaGlvLCB0aGUgcHJvc2VjdXRvciBzYWlkLjwvcD48cD5KdXN0aW4gV2l0
aHJvdywgb25lIG9mIE1hbnNvdXImIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leXMsIHNhaWQgVGh1cnNkYXkgdGhh
dCBoaXMgY2xpZW50IGlzICYjODIyMDtkZXZhc3RhdGVkJiM4MjIxOyBieSBoaXMgZGF1Z2h0ZXIm
IzgyMTc7cyBkZWF0aCBhbmQgY2FsbGVkIHRoZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyBhICYjODIyMDt0cmFn
aWMgc2l0dWF0aW9uLiYjODIyMTsgTWFuc291ciBpcyB3aWxsaW5nIHRvIGFiaWRlIGJ5IGNvdXJ0
IHJ1bGVzIHN1Y2ggYXMgR1BTIG1vbml0b3JpbmcgYW5kIHdvdWxkIGxpdmUgd2l0aCBhIGJyb3Ro
ZXIgaW4gYW5vdGhlciBDbGV2ZWxhbmQgc3VidXJiIGlmIGhlIHdlcmUgdG8gcG9zdCBib25kLCBX
aXRocm93IHNhaWQuPC9wPjxwPk1hbnNvdXIgd2FzIGJvcm4gaW4gSm9yZGFuIGFuZCBjYW1lIHRv
IHRoZSBVLlMuIGluIDE5NzgsIGV2ZW50dWFsbHkgYmVjb21pbmcgYSBVLlMuIGNpdGl6ZW4sIE8m
IzgyMTc7U2hlYSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUganVkZ2Ugb24gVGh1cnNkYXkgZXhwYW5kZWQgYSBw
cm90ZWN0aXZlIG9yZGVyIHRoYXQgcHJvaGliaXRzIE1hbnNvdXIgZnJvbSBoYXZpbmcgY29udGFj
dCB3aXRoIGhpcyB3aWZlIGFuZCBjaGlsZHJlbiB0byBpbmNsdWRlIGEgZm9ybWVyIGRhdWdodGVy
LWluLWxhdyBhbmQgdHdvIGdyYW5kY2hpbGRyZW4uIE1hbnNvdXIgYWxzbyBpcyBjaGFyZ2VkIHdp
dGggdHdvIGNvdW50cyBvZiBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCBhbmQgb25lIGNvdW50IG9mIGRvbWVz
dGljIHZpb2xlbmNlLjwvcD48cD5UYWhhbmkgTWFuc291ciYjODIxNztzIGxpZmUgYnkgYWxsIGFw
cGVhcmFuY2VzIHdhcyBhIHN1Y2Nlc3MuIFNoZSByZWNlaXZlZCBhIGRvY3RvciBvZiBwaGFybWFj
eSBkZWdyZWUgZnJvbSBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBNZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gMjAxMywg
d29ya2VkIGFzIGEgY2xpbmljYWwgcGhhcm1hY2lzdCBmb3IgVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbHMg
YW5kIHRhdWdodCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBGaW5kbGF5IGFuZCB0aGUgbWVkaWNhbCBz
Y2hvb2wsIGFjY29yZGluZyB0byBoZXIgTGlua2VkSW4gYWNjb3VudC48L3A+PHA+VGhlIG1lZGlj
YWwgc2Nob29sIHBvc3RlZCBhIHN0YXRlbWVudCBvbiBpdHMgd2Vic2l0ZSBtb3VybmluZyBoZXIg
ZGVhdGgsIGFuZCBpbmNsdWRlZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCBhIHByYXllciBzZXJ2aWNlIGhl
bGQgVGh1cnNkYXkgYXQgYSBDbGV2ZWxhbmQgbW9zcXVlLiBUaGUgc2Nob29sIHBsYW5zIHRvIG1h
a2UgY291bnNlbG9ycyBhdmFpbGFibGUgb24gRnJpZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.