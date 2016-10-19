Ohio man gets prison for gun toddler used to kill 1-year-old

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBIENsZXZlbGFuZCBtYW4gaGFzIGJlZW4gc2VudGVuY2VkIHRvIDMwIG1v
bnRocyBpbiBwcmlzb24gZm9yIGxlYXZpbmcgYSBsb2FkZWQgaGFuZGd1biBpbiBhIGhvbWUgd2hl
cmUgYSB0b2RkbGVyIHVzZWQgaXQgdG8gYWNjaWRlbnRhbGx5IGtpbGwgYSAxLXllYXItb2xkIGJv
eS48L3A+PHA+VHdlbnR5LWVpZ2h0LXllYXItb2xkIFJpY2FyZG8gU2ltcyB3YXMgc2VudGVuY2Vk
IFdlZG5lc2RheSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuIFNpbXMgYW5kIDI0LXllYXItb2xkIFNoYW5lZSBSb2Jp
bnNvbiwgdGhlIG1vdGhlciBvZiB0aGUgY2hpbGQgd2hvIHdhcyBraWxsZWQsIGJvdGggcGxlYWRl
ZCBndWlsdHkgdG8gaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIGFuZCBlbmRhbmdlcmluZyBjaGls
ZHJlbiBjaGFyZ2VzIGxhc3QgbW9udGguIFJvYmluc29uIHJlY2VpdmVkIHRocmVlIHllYXJzJiM4
MjE3OyBwcm9iYXRpb24uPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIENvdW50eSBwcm9zZWN1dG9ycyBzYXkgU2hh
bmVlIFJvYmluc29uIHdhcyB3YXRjaGluZyBoZXIgc29uLCBCcmF5bG9uIFJvYmluc29uLCBhbmQg
dHdvIG90aGVyIHNtYWxsIGNoaWxkcmVuIGluIEFwcmlsIDIwMTUgd2hlbiBhIDMteWVhci1vbGQg
Ym95IGZvdW5kIG9uZSBvZiBTaW1zJiM4MjE3OyBndW5zIGFuZCBzaG90IEJyYXlsb24uIFByb3Nl
Y3V0b3JzIHNheSBwb2xpY2UgZm91bmQgYSBzZWNvbmQgZ3VuIGJlbG9uZyB0byBTaW1zIGJlbmVh
dGggYSBzb2ZhLjwvcD48cD5Qcm9zZWN1dG9ycyBzYXkgU2ltcyBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGl2ZSBh
dCB0aGUgaG9tZS48L3A+PHA+U2ltcyYjODIxNzsgYXR0b3JuZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHJldHVy
biB0ZWxlcGhvbmUgY2FsbHMgc2Vla2luZyBjb21tZW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.