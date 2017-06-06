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Ohio man who beat infant son gets more prison time after boy dies

Associated Press

Published: June 6, 2017 - 09:30 AM

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