Ohio mayor resigns after getting threats over plan to stop prayer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSB2aWxsYWdlIG1heW9yIHdobyYjODIxNztzIGFuIEFpciBGb3JjZSB2ZXRlcmFuIHJlc2ln
bmVkIGFmdGVyIHNheWluZyBoZSByZWNlaXZlZCB0aHJlYXRzIG92ZXIgYSBwbGFuIHRvIHN0b3Ag
cmVjaXRpbmcgdGhlIFBsZWRnZSBvZiBBbGxlZ2lhbmNlIGFuZCB0aGUgTG9yZCYjODIxNztzIFBy
YXllciBhdCBjb3VuY2lsIG1lZXRpbmdzLjwvcD48cD5DYXJleSBNYXlvciBBcm1hbmQgR2V0eiBz
YWlkIGhlIGRlY2lkZWQgdG8gZW5kIHRoZSBwbGVkZ2UgYW5kIHByYXllciB0byBhdm9pZCBwb3Rl
bnRpYWwgbGF3c3VpdHMsIG5vdGluZyB0aGF0IGEgTWljaGlnYW4gdmlsbGFnZSB3YXMgc3VlZCBv
dmVyIHJlY2l0aW5nIHRoZSBwcmF5ZXIgYXQgaXRzIG1lZXRpbmdzLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIGhl
IHRob3VnaHQgYWJvdXQgaG93IHNvbWVvbmUgZWxzZSBtaWdodCBmZWVsIGF0dGVuZGluZyBhIGNv
dW5jaWwgbWVldGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dvdWxkIHRoZXkgZmVlbCBjb21mb3J0YWJsZSBy
ZWZyYWluaW5nIGZyb20gc2F5aW5nIHRoZSBwcmF5ZXIgb3IgUGxlZGdlIG9mIEFsbGVnaWFuY2Us
IG9yIHdvdWxkIHRoZXkgZmVlbCBjb2VyY2VkIGludG8gcGFydGljaXBhdGluZyBkZXNwaXRlIHRo
ZWlyIHBlcnNvbmFsIGJlbGllZnM/JiM4MjIxOyBHZXR6IHNhaWQuPC9wPjxwPlNpbmNlIHRoZSBk
ZWNpc2lvbiB0d28gd2Vla3MgYWdvLCBoZSBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgcmVjZWl2ZWQgdGhyZWF0
cyB0aGF0IGRlbWFuZCBib3RoIHRoZSBwcmF5ZXIgYW5kIHBsZWRnZSBiZWluZyByZWluc3RhdGVk
LiBIZSB3b3VsZCBub3QgZWxhYm9yYXRlIG9uIHNwZWNpZmljcyBvZiB0aG9zZSB0aHJlYXRzLjwv
cD48cD5UaGUgQ291cmllciBuZXdzcGFwZXIgaW4gRmluZGxheSByZXBvcnRzIHJlc2lkZW50cyBp
biB0aGUgbm9ydGh3ZXN0ZXJuIE9oaW8gdmlsbGFnZSBzcG9rZSBvdXQgYWdhaW5zdCByZW1vdmlu
ZyB0aGUgcGxlZGdlLCBjYWxsaW5nIHRoZSBpZGVhIGRpc3Jlc3BlY3RmdWwuPC9wPjxwPlRoZSB2
aWxsYWdlIGNvdW5jaWwgb24gTW9uZGF5IHBhc3NlZCBhIHJlc29sdXRpb24gc2lnbmFsaW5nIGl0
IHdhbnRzIHRvIHJlc3RvcmUgdGhlIHBsZWRnZSBhbmQgYWRkIGEgbW9tZW50IG9mIHNpbGVuY2Ug
YmVmb3JlIG1lZXRpbmdzLjwvcD48cD5UaGUgbWF5b3IsIHdobyBzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIFBlcnNp
YW4gR3VsZiBhbmQgaW4gdGhlIHJlc2VydmVzLCB0aGVuIGFubm91bmNlZCBoZSB3YXMgc3RlcHBp
bmcgZG93biwgYXMgZGlkIHRoZSB2aWxsYWdlIGxhdyBkaXJlY3Rvciwgd2hvIHNhaWQgc2hlIGFs
c28gaGFkIHJlY2VpdmVkIHRocmVhdHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSZWNpdGluZyB0aGUgcHJheWVy
IGF0IG91ciBjb3VuY2lsIG1lZXRpbmdzIGlzIG5vdCBhIHJlbGlnaW91cyB0ZXN0IG5vciBpcyBy
ZWNpdGluZyB0aGUgUGxlZGdlIG9mIEFsbGVnaWFuY2UgcHJvb2Ygb2Ygb3VyIHBhdHJpb3Rpc20s
IG5vciBzaG91bGQgdGhleSBiZSwmIzgyMjE7IEdldHogc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIEkg
dGhvdWdodCBmb3Igb25lIG1pbnV0ZSB0aGF0IHNvbWVvbmUgY291bGQgY29uc2NpZW50aW91c2x5
IG9iamVjdCB0byBvbmUgb3IgYm90aCB0aGUgcHJheWVyIGFuZCBQbGVkZ2Ugb2YgQWxsZWdpYW5j
ZSBhbmQgbm90IHN1ZmZlciBhbnkgYWR2ZXJzZSBjb25zZXF1ZW5jZXMsIEkgd291bGQgaGF2ZSBs
ZWZ0IGl0IGFsb25lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.