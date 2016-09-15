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Ohio middle school, neighboring high school evacuated for threats

Associated Press

Published: September 15, 2016 - 03:26 PM

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