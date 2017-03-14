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Ohio National Guard member suffers heart attack, dies at training in Indiana

Associated Press

Published: March 14, 2017 - 10:04 PM

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