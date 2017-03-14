All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio National Guard member suffers heart attack, dies at training in Indiana

Associated Press

Published: March 14, 2017 - 10:04 PM

MORE IN NEWS

city16cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
City takes first steps to crack down after repeat murders, arrests at ‘problem bar’

The city is targeting a “problem bar” on what’s become Akron’s deadliest street corner.

babybox15cut_web
Baby bed giveaway aims to prevent infant deaths in Ohio
blimp15web
It’s the end of an era as Goodyear decommissions, deflates Spirit of Innovation blimp
Bob Dyer: Beacon’s news is set through June
kkemp15cut
New Franklin woman accused of stealing more than $870,000 from employer
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next