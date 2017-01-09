Ohio obtains hundreds of vials of lethal drugs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IE9oaW8gaGFzIG9idGFpbmVkIGh1bmRyZWRzIG9mIHZpYWxzIG9mIGxldGhh
bCBpbmplY3Rpb24gZHJ1Z3MsIGFsbG93aW5nIGl0IHRvIHB1dCBhIGNvbmRlbW5lZCBjaGlsZCBr
aWxsZXIgdG8gZGVhdGggbmV4dCBtb250aCBhbmQgY29uZHVjdCBtdWx0aXBsZSBleGVjdXRpb25z
IGFmdGVyIGl0LCByZWNvcmRzIHNob3cuPC9wPjxwPkludmVudG9yeSBsb2dzIG9idGFpbmVkIGJ5
IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRocm91Z2ggYSBwdWJsaWMgcmVjb3JkcyByZXF1ZXN0IHNo
b3cgdGhlIHN0YXRlIHJlY2VpdmVkIHN1cHBsaWVzIHRocmVlIHRpbWVzIGluIFNlcHRlbWJlciBh
bmQgT2N0b2JlciBmb3IgdGhlIGZpcnN0IGRydWcgdXNlZCBpbiB0aGUgcHJvY2VzcywgYSBzZWRh
dGl2ZSBjYWxsZWQgbWlkYXpvbGFtIHRoYXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGF0IHRoZSBjZW50ZXIgb2Yg
c2V2ZXJhbCBsYXdzdWl0cyBvdmVyIGxldGhhbCBpbmplY3Rpb24uPC9wPjxwPlRoZSByZWNvcmRz
IHNob3cgdGhlIHN0YXRlIG9idGFpbmVkIHN1cHBsaWVzIHR3aWNlIGluIFNlcHRlbWJlciBhbmQg
T2N0b2JlciBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBkcnVnIHVzZWQgaW4gdGhlIHByb2Nlc3MgYW5kIHRocmVl
IHRpbWVzIGluIFNlcHRlbWJlciBmb3IgdGhlIHRoaXJkIGRydWcuPC9wPjxwPlRoZSBsb2dzIGRv
biYjODIxNzt0IGlkZW50aWZ5IHRoZSBzb3VyY2Ugb2YgdGhlIGRydWdzLCB3aGljaCBpcyBwcm90
ZWN0ZWQgYnkgYW4gT2hpbyBsYXcgc2hpZWxkaW5nIHN1Y2ggaW5mb3JtYXRpb24uIEF0dG9ybmV5
cyBmb3IgZGVhdGggcm93IGlubWF0ZXMgYmVsaWV2ZSB0aGUgZHJ1Z3MgY29tZSBmcm9tIGNvbXBv
dW5kaW5nIHBoYXJtYWNpZXMsIHdoaWNoIHByb2R1Y2Ugc3BlY2lhbHR5IGJhdGNoZXMgYW5kIGFy
ZW4mIzgyMTc7dCBzdWJqZWN0IHRvIHRoZSBzYW1lIHR5cGUgb2YgZmVkZXJhbCByZWd1bGF0aW9u
IGFzIGRydWdzIGFwcHJvdmVkIGJ5IHRoZSBGb29kIGFuZCBEcnVnIEFkbWluaXN0cmF0aW9uLjwv
cD48cD5BdHRvcm5leXMgaGF2ZSBiZWVuIHVuYWJsZSB0byBpZGVudGlmeSB0aGUgc3VwcGxpZXJz
IG9yIHByb2R1Y2VycyBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSAyMDE1IGxhdyBhbmQgYmVjYXVzZSByZWNlbnQg
ZmVkZXJhbCBjb3VydCBydWxpbmdzIGJhciB0aGVtIGZyb20gb2J0YWluaW5nIHRoZSBpbmZvcm1h
dGlvbiB0aHJvdWdoIHVzdWFsIGV2aWRlbmNlIGNoYW5uZWxzLjwvcD48cD5UaGUgbG9ncyBzaG93
IHRoZSBzdGF0ZSBjb3VsZCBjb25jZWl2YWJseSBjYXJyeSBvdXQgZG96ZW5zIG9mIGV4ZWN1dGlv
bnMgd2l0aCB0aGVzZSBzdXBwbGllcy4gV2hhdCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgaXMgdGhlIGRydWdz
JiM4MjE3OyBleHBpcmF0aW9uIGRhdGVzICYjODIxMjsgaW5mb3JtYXRpb24gbm90IHByb3ZpZGVk
IG9uIHRoZSBsb2dzICYjODIxMjsgd2hpY2ggY291bGQgY29udHJvbCB3aGV0aGVyIHRoZXkmIzgy
MTc7cmUgYXZhaWxhYmxlIGZvciBmdXR1cmUgZXhlY3V0aW9ucy48L3A+PHA+Sm9FbGxlbiBTbWl0
aCwgYSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgdGhlIE9oaW8gcHJpc29ucyBhZ2VuY3ksIGRlY2xpbmVkIHRv
IGNvbW1lbnQuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSBwbGFucyB0byBleGVjdXRlIFJvbmFsZCBQaGlsbGlw
cyBvbiBGZWIuIDE1IGZvciB0aGUgMTk5MyByYXBlIGFuZCBtdXJkZXIgb2YgaGlzIGdpcmxmcmll
bmQmIzgyMTc7cyAzLXllYXItb2xkIGRhdWdodGVyIGluIEFrcm9uLiBTZXZlbiBvdGhlciBleGVj
dXRpb25zIGFyZSBhbHNvIHNjaGVkdWxlZCB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSBsb2dzIG9idGFp
bmVkIGJ5IHRoZSBBUCBzaG93OjwvcD48cD4mIzgyMTI7IFRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIFJlaGFi
aWxpdGF0aW9uIGFuZCBDb3JyZWN0aW9uIHJlY2VpdmVkIDc1MCB2aWFscyBvZiBtaWRhem9sYW0g
b24gU2VwdC4gOTsgNzUwIHZpYWxzIGFnYWluIG9uIE9jdC4gMzsgYW5kIDEwMCB2aWFscyBvbiBP
Y3QuIDI3LiBUaGF0IGNvdWxkIGJlIGVub3VnaCBmb3IgYXMgbWFueSBhcyA0MCBleGVjdXRpb25z
LjwvcD48cD4mIzgyMTI7IFRoZSBzdGF0ZSByZWNlaXZlZCAxNTAgdmlhbHMgb2Ygcm9jdXJvbml1
bSBicm9taWRlLCBhIHBhcmFseXRpYyBkcnVnIGFuZCB0aGUgc2Vjb25kIGRydWcgYWRtaW5pc3Rl
cmVkLCBvbiBTZXB0LiA5OyBhbmQgODAgdmlhbHMgb2YgdGhlIGRydWcgb24gU2VwdC4gMzAuIFRl
biBvZiB0aG9zZSB2aWFscyB3b3VsZCBiZSBlbm91Z2ggZm9yIG9uZSBleGVjdXRpb24uPC9wPjxw
PiYjODIxMjsgVGhlIHN0YXRlIHJlY2VpdmVkIDEyIHZpYWxzIG9mIHBvdGFzc2l1bSBjaGxvcmlk
ZSwgYSBkcnVnIHRoYXQgc3RvcHMgdGhlIGhlYXJ0IGFuZCB0aGUgbGFzdCBkcnVnIGFkbWluaXN0
ZXJlZCwgb24gU2VwdC4gOTsgMTIgdmlhbHMgb24gU2VwdC4gMjM7IGFuZCAxNTAgdmlhbHMgb24g
U2VwdC4gMzAuIFRoYXQgY291bGQgYmUgZW5vdWdoIGZvciBkb3plbnMgb2YgZXhlY3V0aW9ucy48
L3A+PHA+RXhlY3V0aW9ucyBoYXZlIGJlZW4gb24gaG9sZCBpbiBPaGlvIHNpbmNlIEphbnVhcnkg
MjAxNCwgd2hlbiBEZW5uaXMgTWNHdWlyZSBnYXNwZWQgYW5kIHNub3J0ZWQgZHVyaW5nIHRoZSAy
NiBtaW51dGVzIGl0IHRvb2sgaGltIHRvIGRpZSwgdGhlIGxvbmdlc3QgZXhlY3V0aW9uIHNpbmNl
IHRoZSBzdGF0ZSByZXN1bWVkIHB1dHRpbmcgcHJpc29uZXJzIHRvIGRlYXRoIGluIDE5OTkuPC9w
PjxwPlRoZSBzdGF0ZSB1c2VkIGEgdHdvLWRydWcgbWV0aG9kIHdpdGggTWNHdWlyZSwgc3RhcnRp
bmcgd2l0aCBtaWRhem9sYW0sIGl0cyBmaXJzdCB1c2UgZm9yIGV4ZWN1dGlvbnMgaW4gdGhlIGNv
dW50cnkuPC9wPjxwPkF0dG9ybmV5cyBjaGFsbGVuZ2luZyBPaGlvJiM4MjE3O3MgbmV3IHRocmVl
LWRydWcgbWV0aG9kIHNheSBtaWRhem9sYW0gaXMgdW5saWtlbHkgdG8gcmVsaWV2ZSBhbiBpbm1h
dGUmIzgyMTc7cyBwYWluLiBUaGUgZHJ1Zywgd2hpY2ggaXMgbWVhbnQgdG8gc2VkYXRlIGlubWF0
ZXMsIHdhcyBhbHNvIHVzZWQgaW4gYSBwcm9ibGVtYXRpYyAyMDE0IGV4ZWN1dGlvbiBpbiBBcml6
b25hLiBCdXQgbGFzdCB5ZWFyLCB0aGUgVS5TLiBTdXByZW1lIENvdXJ0IHVwaGVsZCB0aGUgdXNl
IG9mIG1pZGF6b2xhbSBpbiBhIGNhc2Ugb3V0IG9mIE9rbGFob21hLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUg
c2F5cyB0aGUgbWV0aG9kIGlzIHNpbWlsYXIgdG8gT2hpbyYjODIxNztzIHBhc3QgZXhlY3V0aW9u
IHByb2Nlc3MsIHdoaWNoIHN1cnZpdmVkIGNvdXJ0IGNoYWxsZW5nZXMuIFN0YXRlIGF0dG9ybmV5
cyBhbHNvIHNheSB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBydWxpbmcgbGFzdCB5ZWFyIG1ha2VzIGNsZWFy
IHRoYXQgdGhlIHVzZSBvZiBtaWRhem9sYW0gaXMgYWxsb3dhYmxlLjwvcD48cD5BIHRyaWFsIGNo
YWxsZW5naW5nIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGV4ZWN1dGlvbiBtZXRob2Qgd2FzIHdyYXBwaW5n
IHVwIE1vbmRheSBpbiBmZWRlcmFsIGNvdXJ0IGluIERheXRvbi4gVGVzdGlmeWluZyBmb3IgdGhl
IHN0YXRlIGxhc3Qgd2VlaywgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIGV4ZWN1dGlvbiB0ZWFtIHRoYXQgcHV0
IE1jR3VpcmUgdG8gZGVhdGggc2FpZCBoZSB3YXMgcHV6emxlZCBieSBNY0d1aXJlJiM4MjE3O3Mg
cmVhY3Rpb24gYW5kICYjODIyMDt3YXMgd29uZGVyaW5nIHdoYXQgd2FzIGdvaW5nIG9uLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QW5vdGhlciBleGVjdXRpb24gdGVhbSBtZW1iZXIgdGVzdGlmaWVkIGhlIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIE1jR3VpcmUgc3VmZmVyZWQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4
MjEyOzwvcD48cD5BbmRyZXcgV2Vsc2gtSHVnZ2lucyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBvbiBUd2l0dGVy
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2F3aGNvbHVtYnVzIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hd2hjb2x1bWJ1czwvYT4uIEhpcyB3b3Jr
IGNhbiBiZSBmb3VuZCBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYmlnc3RvcnkuYXAub3JnL2NvbnRlbnQv
YW5kcmV3LXdlbHNoLWh1Z2dpbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vYmlnc3RvcnkuYXAu
b3JnL2NvbnRlbnQvYW5kcmV3LXdlbHNoLWh1Z2dpbnM8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.