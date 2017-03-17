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Ohio officer charged with pointing weapon at fellow officers

Associated Press

Published: March 17, 2017 - 09:23 AM | Updated: March 17, 2017 - 12:02 PM

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