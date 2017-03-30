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Ohio officials encouraged by police standards participation

By Kantele Franko and Dan Sewell
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 09:37 PM
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In this April 29, 2015 photo, Ohio Gov. John Kasich (center) joined by state Public Safety Director John Born (right) and former state Sen. Nina Turner (left) announces a plan to establish the first-ever statewide police standards for the proper use of force, recruiting and hiring, during a Statehouse news conference in Columbus. The standards have been or are being adopted by more than 500 agencies employing over 27,000 officers, officials said Thursday representing nearly 80 percent of the officers in Ohio and including most metropolitan departments. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins)


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