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Ohio prosecutor to try police officer again for murder in shooting of unarmed man

By Dan Sewell
Associated Press

Published: November 22, 2016 - 10:22 AM | Updated: November 22, 2016 - 02:56 PM
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FILE  In this Nov. 1, 2016, file photo, Hamilton County Prosecutor Joe Deters, left, speaks with Audrey DuBose, right, the mother of Sam DuBose, in a courtroom at the Hamilton County Courthouse in Cincinnati. Hamilton County, Ohio, Prosecutor Joe Deters scheduled a Tuesday, Nov. 22, 2016, news conference to discuss the prosecution of white former University of Cincinnati police officer Ray Tensing, after a jury deadlocked and a judge declared a mistrial Nov. 12, 2016, on charges of murder and voluntary manslaughter in the fatal July 2015 shooting of black motorist Sam DuBose. (Carrie Cochran/The Cincinnati Enquirer via AP, Pool, File)


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