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Ohio’s aspiring marijuana growers: A closer look

By Dake Kang
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 07:23 PM | Updated: July 17, 2017 - 10:05 AM
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HOLD FOR STORY TO MOVE SUNDAY - Daniel Kessler, a plastics businessman, holds hula hoops in a former toy factory in Youngstown, Ohio on Thursday, July 13, 2017. Kessler is the grandson of a toy and plastics tycoon who patented an early version of the hula hoop. He and his uncle, Brian, applied for a license to grow medical marijuana in Ohio and plan to renovate this factory into their cultivation facility if they're selected. (AP Photo/Dake Kang)

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