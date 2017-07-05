All CATEGORIES
☰ Menu

Health care law

Ohio’s GOP senator says health care bill needs more changes

By Dan Sewell
Associated Press

Published: July 5, 2017 - 08:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Sen. Rob Portman, R-Ohio (center) speaks alongside former drug addiction treatment clients Gary Frazier (left) and Heather Padgett, during a roundtable discussion at the Adams Recovery Center for Women, Wednesday, in Cincinnati. Portman discussed the importance of increased funding for addiction treatment and efforts to combat the ovoid epidemic in Ohio. (AP Photo/John Minchillo)


MORE IN NEWS

body06_andrews_01 Eric Lutzens - Eric Lutzens
Akron Racers standout A.J. Andrews featured in ESPN magazine’s Body Issue

An Akron sports figure is playing a prominent position in the Body Issue of ESPN The Magazine.

foodtruck06_03
Akron food trucks may get more freedom by next year — and restaurant owners aren’t happy about it
camping06_01
Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir
hare15_01
Akron’s Nightlight Cinema seeks new leader as Kurtiss Hare departs
kelleys06_01
Lake Erie island craft brewery with picturesque views up for sale
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next