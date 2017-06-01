All CATEGORIES
☰ Menu

Ohio’s lieutenant governor reveals sons’ opioid addictions

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 11:06 AM | Updated: June 1, 2017 - 03:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In a Tuesday, June 28, 2016 file photo, Ohio Lt. Gov. Mary Taylor speaks during a celebration for the renaming of Port Columbus International Airport to John Glenn Columbus International Airport in Columbus, Ohio. Taylor revealed Thursday, June 1, 2017, that her two sons, Joe, 26, and Michael, 23, have struggled with opioid addiction, adding her family to the thousands known to be affected by the nation's prescription painkiller and heroin epidemic. (AP Photo/Jay LaPrete, File)


MORE IN NEWS

buchgrad02web Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Despite life on the move, obstacles, siblings persevere to graduate from high school

Once, Teresa Williams Roberts wept at the thought of parting with her three babies.

deer02cut_02
Silver Lake moving forward with plans to cull deer
goodvols02cut_02
Akron smoke alarm installations help kick off Goodyear week of volunteering program
climate02cut_01
Trump pulling U.S. from global climate pact, dismaying allies
fans02cut_01
Cavaliers fandom rooted in family at Ellet watch party
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next