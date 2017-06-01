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Ohio’s lieutenant governor reveals sons’ opioid addictions

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 11:06 AM | Updated: June 1, 2017 - 03:15 PM
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In a Tuesday, June 28, 2016 file photo, Ohio Lt. Gov. Mary Taylor speaks during a celebration for the renaming of Port Columbus International Airport to John Glenn Columbus International Airport in Columbus, Ohio. Taylor revealed Thursday, June 1, 2017, that her two sons, Joe, 26, and Michael, 23, have struggled with opioid addiction, adding her family to the thousands known to be affected by the nation's prescription painkiller and heroin epidemic. (AP Photo/Jay LaPrete, File)


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