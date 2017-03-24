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Ohio school-funding suit DeRolph v. State leaves mark after 20 years

By Julie Carr Smyth
Associated Press

Published: March 24, 2017 - 09:06 AM
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FILE  In this May 5, 2004, file photo, Nathan DeRolph, who in 1991 started the original lawsuit that led to an Ohio Supreme Court ruling that the state's school funding system was unconstitutional, gestures during a school funding rally at the Ohio Statehouse in Columbus, Ohio. Twenty years after justices ruled 4-3 in the case DeRolph v. State on March 24, 1997, hundreds of new school buildings dot the landscape and the notion of what constitutes an adequate education is regularly debated in U.S. state capitals. (AP Photo/Paul Vernon, File)


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