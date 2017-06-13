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Ohio school to offer athletic scholarships to video gamers

By Scott Mahoney
Elyria Chronicle-Telegram

Published: June 13, 2017 - 09:50 PM
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Jordan Zakrajsek, of Lorain, Ohio, plays a video game at his home. Recently, the Marion L. Steele High School senior received a full athletic scholarship from Lourdes University to play on its League of Legends varsity esports team. (Steve Manheim/Chronicle-Telegram via AP)


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