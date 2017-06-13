Ohio school to offer athletic scholarships to video gamers

PHA+TE9SQUlOOiBObyBvbmUgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgdGVsbGluZyBKb3JkYW4gWmFrJiMxNzM7
cmFqc2VrIHRvIHN0b3AgcGxheWluZyB2aWRlbyBnYW1lcyBhbmQgZ28gb3V0c2lkZSBhZ2FpbiBh
bnl0aW1lIHNvb24uPC9wPjxwPlJlY2VudGx5LCB0aGUgTWFyaW9uIEwuIFN0ZWVsZSBIaWdoIFNj
aG9vbCBzZW5pb3IgcmVjZWl2ZWQgYSBmdWxsIGF0aGxldGljIHNjaG9sYXJzaGlwIGZyb20gTG91
cmRlcyBVbml2ZXJzaXR5IGluIFN5bHZhbmlhIHRvIHBsYXkgb24gaXRzIExlYWd1ZSBvZiBMZWdl
bmRzIHZhcnNpdHkgZXNwb3J0cyB0ZWFtLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgcmlnaHQ7IGhlJiM4MjE3O3Mg
Z29pbmcgdG8gY29sbGVnZSBhcyBhIHN0dWRlbnQtYXRobGV0ZSB0byBwbGF5IGEgdmlkZW8gZ2Ft
ZS48L3A+PHA+WmFrcmFqc2VrIGhhcyBiZWVuIHBsYXlpbmcgdmlkZW8gZ2FtZXMgZm9yIG1vc3Qg
b2YgaGlzIGxpZmUgYW5kIGhhcyBiZWVuIHBsYXlpbmcgTGVhZ3VlIG9mIExlZ2VuZHMgZm9yIGFy
b3VuZCBmaXZlIHllYXJzLiBBdCBmaXJzdCwgaGlzIHBhcmVudHMgd2VyZSB3b3JyaWVkIGFib3V0
IHRoZSBhbW91bnQgb2YgdGltZSBoZSBzcGVudCBwbGF5aW5nIHRoZSBnYW1lLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7Rm9yIHllYXJzIGFuZCB5ZWFycywgd2Ugd291bGQgeWVsbCBhdCBoaW0gdG8gZ2V0IG9mZiB0
aGUgY29tcHV0ZXIgYW5kIGdvIG91dHNpZGUgYW5kIHBsYXksJiM4MjIxOyBaYWsmIzE3MztyYWpz
ZWsmIzgyMTc7cyBmYXRoZXIsIFJpY2sgWmFrJiMxNzM7cmFqc2VrLCBzYWlkLiAmIzgyMjA7Tm93
IHdoZW4gaGUgY29tZXMgb3V0IG9mIGhpcyByb29tLCB3ZSB5ZWxsIGF0IGhpbSwgJiM4MjE2O1do
YXQgYXJlIHlvdSBkb2luZz8gR2V0IGJhY2sgaW4gdGhlcmUgYW5kIHByYWN0aWNlLiYjODIxNzsm
IzgyMDE7JiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSB0aGUgaWRlYSBvZiBzY2hvb2xzIGdpdmluZyBhbiBh
dGhsZXRpYyBzY2hvbGFyc2hpcCBmb3IgcGxheWluZyBhIHZpZGVvIGdhbWUgbWF5IHNlZW0gY29t
cGxldGVseSBmb3JlaWduIHRvIG1vc3QsIGl0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHVuaXZlcnNpdGll
cyBoYXZlIGJlZW4gb2ZmZXJpbmcgc2luY2UgMjAxNCwgd2hlbiBSb2JlcnQgTW9ycmlzIFVuaXZl
cnNpdHksIGxvY2F0ZWQgaW4gQ2hpY2FnbywgYmVnYW4gc2Nob2xhcnNoaXBzIGZvciBlc3BvcnRz
LjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHNvbWV0aGluZyB0aGUgWmFrJiMxNzM7cmFqc2VrIGZhbWlseSBo
YXMgYmVlbiB3YXRjaGluZyBmb3IgdGhlIGxhc3QgZmV3IHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hl
biBoZSBzdGFydGVkIHBsYXlpbmcsIHdlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzZWUgdGhpcyBjb21pbmc7IGl0
IHdhc24mIzgyMTc7dCBhdmFpbGFibGUgdGhlbiwmIzgyMjE7IFJpY2sgWmFrJiMxNzM7cmFqc2Vr
IHNhaWQuICYjODIyMDtBcyB0aGluZ3Mgc3RhcnRlZCBjb21pbmcgdG8gZnJ1aXRpb24gd2l0aCBS
b2JlcnQgTW9ycmlzIGFuZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBQaWtldmlsbGUgYmVnaW5uaW5nIHRv
IG9mZmVyIHRob3NlIG9wcG9ydHVuaXRpZXMsIHdlIHN0YXJ0ZWQgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgdGhl
IHBvc3NpYmlsaXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlbiB0aG91Z2ggd2UmIzgyMTc7cmUgcHJldHR5
IGFtYXplZCB0aGF0IGl0IGNhbWUgdG8gZnJ1aXRpb24sIHdlIGtpbmQgb2Ygc2F3IGl0IHByb2dy
ZXNzaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T3ZlciB0aGUgcGFzdCBmZXcgeWVhcnMsIExlYWd1ZSBvZiBM
ZWdlbmRzIGhhcyBxdWlja2x5IGJlY29tZSBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcG9wdWxhciBnYW1lcyBp
biB0aGUgd29ybGQuIEFjY29yZGluZyB0byBCb2IgSG9sdHptYW4gZnJvbSBSaW90IEdhbWVzLCB0
aGUgY29tcGFueSBiZWhpbmQgTGVhZ3VlIG9mIExlZ2VuZHMsIHRoZSBnYW1lIGhhcyAxMDAgbWls
bGlvbiBhY3RpdmUgcGxheWVycyBlYWNoIG1vbnRoLjwvcD48cD5MZWFndWUgb2YgTGVnZW5kcyBp
cyBhIG11bHRpcGxheWVyIG9ubGluZSBiYXR0bGUgYXJlbmEgZ2FtZSBpbiB3aGljaCB0d28gdGVh
bXMgb2YgZml2ZSBwbGF5ZXJzIGVhY2ggdHJ5IHRvIHB1c2ggdGhyb3VnaCBhbiBhcmVuYSB0byB0
aGUgb3RoZXIgdGVhbSYjODIxNztzIGJhc2UsIGNhbGxlZCBhIG5leHVzLCBhbmQgZGVzdHJveSBp
dC4gRWFjaCBnYW1lIGNhbiBsYXN0IDIwIG1pbnV0ZXMgdG8gYW4gaG91ci48L3A+PHA+VGhlIGdh
bWUgd2FzIGZpcnN0IHJlbGVhc2VkIGluIDIwMDkgYW5kIHF1aWNrbHkgZ2FpbmVkIHBvcHVsYXJp
dHksIGVzcGVjaWFsbHkgYW1vbmcgY29sbGVnZSBzdHVkZW50cy4gVGhlcmUgYXJlIG5vdyBtb3Jl
IHRoYW4gNzUwIExlYWd1ZSBvZiBMZWdlbmRzIGNvbGxlZ2UgY2x1YnMgaW4gTm9ydGggQW1lcmlj
YSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIEhvbHR6bWFuLjwvcD48cD5Nb3JlIHRoYW4gMjQwIHRlYW1zIHBhcnRp
Y2lwYXRlIGluIHRoZSBDYW1wdXMgU2VyaWVzLCB3aGljaCBpcyBSaW90IEdhbWVzJiM4MjE3OyBy
ZWd1bGFyIHNlYXNvbiBhbmQgcmVnaW9uYWwgcGxheW9mZnMgdGhhdCBsZWFkIHRvIHRoZSBjb2xs
ZWdlIGNoYW1waW9uc2hpcCwgd2hpY2ggdG9vayBwbGFjZSBNYXkgMjUtMjggaW4gTG9zIEFuZ2Vs
ZXMuIEhvbHR6bWFuIHNhaWQgdGhlIGNvbXBhbnkgaXMgYXdhcmUgb2YgMjggY29sbGVnZXMgYW5k
IHVuaXZlcnNpdGllcyB0aGF0IG9mZmVyIHNjaG9sYXJzaGlwcyB0byBwbGF5ZXJzIG9mIHRoZSBn
YW1lIGZvciB0aGUgY29taW5nIHNjaG9vbCB5ZWFyLiBJbiB0aGUgMjAxNi0xNyBzY2hvb2wgeWVh
ciwgb25seSAxMSBzY2hvb2xzIG9mZmVyZWQgc2Nob2xhcnNoaXBzLjwvcD48cD5UaGUgMjAxNy0x
OCBzY2hvb2wgeWVhciB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCBmb3IgTG91cmRlcyBVbml2ZXJzaXR5JiM4
MjE3O3MgbmV3IGVzcG9ydHMgcHJvZ3JhbS4gQWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7
cyBkaXJlY3RvciBvZiBlc3BvcnRzLCBDb3J5IENhaGlsbCwgTG91cmRlcywgd2hpY2ggaXMgbmVh
ciBUb2xlZG8sIHdpbGwgaGF2ZSBtb3JlIHRoYW4ganVzdCBhIExlYWd1ZSBvZiBMZWdlbmRzIHRl
YW0gaW4gaXRzIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPkNhaGlsbCBzYWlkIHRoZSBzY2hvb2wgd2lsbCBmaWVs
ZCB0d28gTGVhZ3VlIG9mIExlZ2VuZHMgdGVhbXMsIGF0IGxlYXN0IG9uZSBIZXJvZXMgb2YgdGhl
IFN0b3JtIHRlYW0gYW5kIHdpbGwgaGF2ZSBpbmRpdmlkdWFscyBjb21wZXRpbmcgaW4gSGVhcnRo
c3RvbmUgYW5kIFN1cGVyIFNtYXNoIEJyb3MuPC9wPjxwPlNvIHdoYXQgZG9lcyB0aGUgc2Nob29s
IGdldCBmcm9tIG9mZmVyaW5nIHNjaG9sYXJzaGlwcyB0byBwbGF5ZXJzIG9mIHRoZXNlIGdhbWVz
PzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgc3RhcnRpbmcgdGhpcyBlJiMxNzM7c3BvcnRzIHBy
b2dyYW0gdG8gc3ByZWFkIG91ciB3aW5ncywmIzgyMjE7IENhaGlsbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ug
d2FudCB0byBvZmZlciBzb21ldGhpbmcgbmV3IGFuZCBnaXZlIHNvbWV0aGluZyB0byBtYWtlIHVz
IGRpZmZlcmVudCBmcm9tIG90aGVyIHNjaG9vbHMuIENvbGxlZ2UgZXNwb3J0cyBpcyBnZXR0aW5n
IGJpZ2dlciBhbmQgYmlnZ2VyLCBzbyB0aGUgc2Nob29sIHdhbnRlZCB0byBraW5kIG9mIGJlIGlu
IG9uIHRoZSBncm91bmQgZmxvb3IgYW5kIGJlIHBhcnQgb2YgdGhlIGlubm92YXRpb24gcHJvY2Vz
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIG1hbnkgbWF5IG5vdCBjb25zaWRlciBMZWFndWUgb2YgTGVn
ZW5kcyB0byBiZSBhIHNwb3J0LCBvciBjb25zaWRlciB0aG9zZSB3aG8gcGxheSB0aGUgZ2FtZSB0
byBiZSBhdGhsZXRlcywgTG91cmRlcyBVbml2ZXJzaXR5IHNlZXMgaXQgZGlmZmVyZW50bHkuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBhIHBoeXNpY2FsbHkgYWN0aXZlIHNwb3J0LCBub3Qg
YXMgYWN0aXZlIGFzIHNvY2NlciwgZm9vdGJhbGwgb3IgbGFjcm9zc2UsIGJ1dCB0aGF0IGRvZXNu
JiM4MjE3O3QgbWVhbiBpdCYjODIxNztzIG5vdCBhIHNwb3J0IHRoYXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBy
ZXF1aXJlIGEgbG90IG9mIHByYWN0aWNlLCBkZWRpY2F0aW9uIGFuZCBzb21lIGRleHRlcml0eSwg
YXMgd2VsbCwmIzgyMjE7IHRoZSB1bml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgZXNwb3J0cyBoZWFkIGNvYWNo
IEJlbmphbWluIEJyaW5lciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgbWlnaHQgbmVlZCBtb3JlIGRleHRlcml0
eSBvZiB0aGUgbWluZCwgdGhlIHRyYWluZWQgZXllIGFuZCBmYXN0LXR3aXRjaCBtdXNjbGVzLCBy
YXRoZXIgdGhhbiBwaHlzaWNhbCBhYmlsaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnJpbmVyIGJlbGlldmVz
IHRoYXQgdGhlIGxhY2sgb2YgcGh5c2ljYWwgYWJpbGl0eSBpbiB0aGUgc3BvcnQgaXMgYW4gYWR2
YW50YWdlIGZvciBlc3BvcnRzIHNpbmNlIGl0IGNvdWxkIGFsbG93IGZvciBkaXNhYmxlZCBhdGhs
ZXRlcyB0byBjb21wZXRlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.