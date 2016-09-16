Ohio shelter halts plans to put down dogs after court order

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgY2VudHJhbCBPaGlvIGRvZyBzaGVsdGVyIGRlYWxpbmcgd2l0aCBhbiBv
dXRicmVhayBvZiBhIHJlc3BpcmF0b3J5IGRpc2Vhc2UgaGFzIHRlbXBvcmFyaWx5IGhhbHRlZCBw
bGFucyB0byBldXRoYW5pemUgc29tZSBhbmltYWxzIGFmdGVyIGEganVkZ2UgZ3JhbnRlZCBhbiBv
cmRlciByZXN0cmljdGluZyB3aGljaCBvbmVzIGNvdWxkIGJlIHB1dCBkb3duLjwvcD48cD5BIEZy
YW5rbGluIENvdW50eSBqdWRnZSBvbiBUaHVyc2RheSBncmFudGVkIHJlc2N1ZSBncm91cHMgYSB0
ZW1wb3JhcnkgcmVzdHJhaW5pbmcgb3JkZXIgdW50aWwgYSBmdWxsIGhlYXJpbmcgY2FuIGJlIGhl
bGQgb24gTW9uZGF5LjwvcD48cD5UaGUgRnJhbmtsaW4gQ291bnR5IERvZyBTaGVsdGVyIGluIENv
bHVtYnVzIGhhcyBwdXQgZG93biA4NCBkb2dzIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGRpc3RlbXBlciBvdXRi
cmVhay48L3A+PHA+VGhlIHJlc3RyYWluaW5nIG9yZGVyIGNhbGxzIGZvciB0aGUgcmVzY3VlIGdy
b3VwcyB0byBwb3N0IGEgJDEwMCwwMDAgYm9uZC4gQW4gYXR0b3JuZXkgZm9yIHRoZSBncm91cHMg
c2F5cyBzaGUgaXNuJiM4MjE3O3Qgc3VyZSB0aGV5IGNhbiBjb21lIHVwIHdpdGggdGhlIG1vbmV5
IG5lZWRlZC48L3A+PHA+SXQgd2FzIHVuY2xlYXIgd2hldGhlciB0aGUgc2hlbHRlciB3aWxsIHJl
c3VtZSBwbGFucyB0byBldXRoYW5pemUgYWRkaXRpb25hbCBkb2dzIGlmIHRoZSByZXNjdWUgZ3Jv
dXBzIGRvbiYjODIxNzt0IHBvc3QgdGhlIGJvbmQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.