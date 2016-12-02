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Ohio State attacker buried amid shock from family over death

Associated Press

Published: December 2, 2016 - 10:42 AM
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FILE - This August 2016 file photo provided by TheLantern.com shows Abdul Razak Ali Artan in Columbus, Ohio. Authorities identified Artan as the Somali-born Ohio State University student who plowed his car into a group of pedestrians on campus and then got out and began stabbing people with a knife Monday, Nov. 28, 2016, before he was shot to death by an officer. Leaders of the mosque say they don't remember Artan, and Ohio State's Muslim and Somali student groups say he wasn't affiliated with their organizations. (Kevin Stankiewicz/TheLantern.com via AP, File)


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