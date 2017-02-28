Ohio State student dies after falling from campus parking garage

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhbiBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgc3R1
ZGVudCBoYXMgZGllZCBhZnRlciBmYWxsaW5nIGZyb20gYSBwYXJraW5nIGdhcmFnZS48L3A+PHA+
UG9saWNlIHNheSBNYWRpc29uIFBhdWwgZmVsbCBmcm9tIHRoZSB0b3AgZmxvb3Igb2YgYSBjYW1w
dXMgZ2FyYWdlIGFyb3VuZCAyIHAubS4gb24gTW9uZGF5LiBPZmZpY2lhbHMgc2F5IFBhdWwgd2Fz
IHRha2VuIHRvIFdleG5lciBNZWRpY2FsIENlbnRlciB3aGVyZSBzaGUgbGF0ZXIgc3VjY3VtYmVk
IHRvIGhlciBpbmp1cmllcy48L3A+PHA+UGF1bCYjODIxNztzIGFnZSB3YXMgbm90IGltbWVkaWF0
ZWx5IGF2YWlsYWJsZS48L3A+PHA+T2hpbyBTdGF0ZSBoYXMgcmVsZWFzZWQgYSBzdGF0ZW1lbnQg
YWJvdXQgdGhlIGRlYXRoLjwvcD48cD5PaGlvIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgUG9saWNlIHNheSB0
aGV5IGRvIG5vdCBiZWxpZXZlIHRoZSBkZWF0aCBpcyBzdXNwaWNpb3VzLiBBbiBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIGlzIG9uZ29pbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.