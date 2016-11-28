Ohio State student from Medina hides in classroom during attack

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpbyBTdGF0ZSBzdHVkZW50IFRlc3NhIFdlYmIsIHRoZSBkYXVnaHRlciBvZiBCZWFjb24g
Sm91cm5hbCBkZXB1dHkgZmVhdHVyZXMgZWRpdG9yIENyYWlnIFdlYmIsIHdhcyBpbiBhbiBlbnZp
cm9ubWVudGFsIHB1YmxpYyBoZWFsdGggY2xhc3MgaW4gTGF6ZW5ieSBIYWxsIHdoZW4gdGhlIGlu
c3RydWN0b3ImIzgyMTc7cyBQb3dlclBvaW50IHByZXNlbnRhdGlvbiB3YXMgaW50ZXJydXB0ZWQg
YnkgdGhlIGFsZXJ0IHRoYXQgdGhlcmUgd2FzIGFuIGFjdGl2ZSBzaG9vdGVyIG9uIHRoZSBDb2x1
bWJ1cyBjYW1wdXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhbGwgdGhvdWdodCBpdCB3YXMgYSBwcmFuayBv
ciBhIHZpcnVzIGF0IGZpcnN0LCYjODIyMTsgc2FpZCBXZWJiLCBhIDIwMTQgT3VyIExhZHkgb2Yg
dGhlIEVsbXMgZ3JhZHVhdGUuICYjODIyMDtCdXQgdGhlbiBzdHVkZW50cyBzdGFydGVkIGdldHRp
bmcgYWxlcnRzIG9uIHRoZWlyIHBob25lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldlYmIsIHdobyBpcyBmcm9t
IE1lZGluYSwgc2FpZCB0aGUgaW5zdHJ1Y3RvciBncmFiYmVkIHN0dWRlbnRzIGdhdGhlcmVkIGlu
IHRoZSBoYWxsd2F5IHdoaWxlIGZlbGxvdyBzdHVkZW50cyB0dXJuZWQgb2ZmIHRoZSBsaWdodHMg
aW4gdGhlIGNsYXNzcm9vbSwgdGhlbiBiYXJyaWNhZGVkIHRoZSBkb29yLjwvcD48cD5UaGUgc3R1
ZGVudHMsIHdobyB0aGVuIG51bWJlcmVkIGFyb3VuZCAzMCwgbW92ZWQgdG8gYSBtb3JlIHNlY3Vy
ZSBuZWFyYnkgcm9vbSB0aGF0IGhhZCBidWxsZXRwcm9vZiBnbGFzcyBhbmQgc3RlZWwgcmVpbmZv
cmNlZCBkb29ycy48L3A+PHA+VGhlIGhvcnJpZnlpbmcgc2NlbmUgd2FzIHVuZm9sZGluZyBhYm91
dCBhIDEwLW1pbnV0ZSB3YWxrIGF3YXkgc28gV2ViYiBzYWlkIHNoZSBhbmQgdGhlIG90aGVycyBm
ZWx0IHNhZmUgd2hpbGUgaHVkZGxlZCBvbiB0aGUgZmxvb3Igb2YgdGhlIHJvb20gYXMgdGhleSBt
b25pdG9yZWQgc29jaWFsIG1lZGlhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhbiBpc29sYXRlZCBp
bmNpZGVudCwmIzgyMjE7IHNhaWQgdGhlIGp1bmlvciBwdWJsaWMgaGVhbHRoIG1ham9yLiAmIzgy
MjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBhZnJhaWQgdG8gZ28gdG8gY2xhc3MuIEJ1dCBJIHdpbGwgZGVmaW5p
dGVseSBiZSBtb3JlIGF3YXJlIG9mIG15IHN1cnJvdW5kaW5ncyBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
aGUgYXR0YWNrZXIsIEFiZHVsIFJhemFrIEFsaSBBcnRhbiwgd2hvIGhhcyBiZWVuIGlkZW50aWZp
ZWQgYXMgYSBzdHVkZW50IGF0IE9oaW8gU3RhdGUsIGRyb3ZlIGEgY2FyIGludG8gYSBjcm93ZCBv
ZiBzdHVkZW50cyBhbmQgdGhlbiBhdHRhY2tlZCBieXN0YW5kZXJzIHdpdGggYSBidXRjaGVyIGtu
aWZlLCBpbmp1cmluZyBhdCBsZWFzdCAxMS48L3A+PHA+QXJ0YW4gd2FzIHNob3QgYW5kIGtpbGxl
ZCBieSBhIHVuaXZlcnNpdHkgcG9saWNlIG9mZmljZXIgd2hvIGFycml2ZWQgYW5kIGJyb3VnaHQg
QXJ0YW4gZG93biB3aXRoaW4gYSBtaW51dGUsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgTG9z
IEFuZ2VsZXMgVGltZXMgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.